¿Qué pasa en el Metro CDMX hoy sábado 14 de octubre 2023?

¡Atención! Este sábado 13 de octubre 2023, Fuerza Informativa Azteca te informa sobre el avance de trenes en las 12 Líneas del Metro CDMX para que puedas calcular tus traslados y tomar las precauciones necesarias.

Te recordamos que para ingresar al Sistema de Transporte Colectivo Metro el acceso será únicamente con la Tarjeta de Movilidad Integrada en la Línea 4, Línea 6, Línea 7 y Línea 12.

Por otro lado la Línea 12 mantiene servicio parcial, por lo que solo va de Mixcoac a Periférico Norte, mientras que la Línea 1 va de Balderas hasta Observatorio.

¿Cómo va el avance de trenes del Metro CDMX hoy 14 de octubre 2023?

18:45 HORAS

¡Avance lento en la Línea 3! El Metro CDMX informó que la marcha de trenes sería lenta debido a un corte de energía por una persona ajena al sistema en zona de vías de la Línea que corre de Indios verdes a Universidad.

Buena tarde. La circulación de los trenes es lenta, se realiza un corte de energía por una persona ajena al sistema en zona de vías de la Línea 3. En breve se reanudará la circulación. — MetroCDMX (@MetroCDMX) October 15, 2023

14:50 HORAS

Algunos usuarios reportan que el Tren M011 del Metro CDMX va frenado, lo que podría causar un accidente grave; las autoridades se están canalizando con el área para verificar esta situación.

Buena tarde, se canaliza con el área operativa para verificar la situación, agradecemos el reporte. — MetroCDMX (@MetroCDMX) October 14, 2023

13:20 HORAS

Se reportó que dos personas se encontraban peleándose atrás de la estación Ermita en la Línea 2 del Metro CDMX, a la altura de la calle Prisioneros; se solicitó apoyo a las autoridades, quienes aseguraron que ya se encontraban en camino al lugar de los hechos.

Buenas tardes, se coordina el envío de policía del sector al lugar. — Unidad de Contacto del Secretario SSC CDMX (@UCS_GCDMX) October 14, 2023

11:30 HORAS

Usuarios reportan que algunas trabajadores del Metro CDMX se encontraban fumando dentro de las instalaciones de este medio de transporte; autoridades aseguran que ya se están haciendo cargo de la situación.

¿O sea que los trabajadores del @MetroCDMX si pueden fumar dentro de las instalaciones y luego arrojar sus colilla al anden? 🙄Yo no fumo, de hecho me choca el olor a cigarro, pero bueno... — Anayeli Vega (@anne_VVL) October 14, 2023

7:00 HORAS

El Sistema de Transporte Colectivo Metro CDMX ha comenzado sus operaciones este sábado 14 de octubre 2023 de manera normal.