¿Qué pasa en el Metro CDMX hoy viernes 20 de octubre?

¡Toma previsiones! Al momento de abordar el Metro CDMX o antes de tomar el servicio, consulta el siguiente monitoreo en vivo con los incidentes que podrían afectar los tiempos de tu trayecto este viernes 20 de octubre de 2023; en especial con las líneas de mayor afluencia y las estaciones donde reportan retrasos.

Por otro lado, te recordamos que el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro ya solamente tiene acceso con la Tarjeta de Movilidad Integrada en Línea 4, Línea 6, Línea 7 y Línea 12; además de que la Línea 1 y Línea 12 mantienen servicio parcial, pues la dorada solo va de Mixcoac a Periférico Oriente, mientras que la rosa es de Balderas hasta Observatorio debido a las obras de restablecimiento.

Metro CDMX: ¿Está abierta la estación Zócalo hoy viernes 20 de octubre?

El Metro de la CDMX informa que la estación Zócalo/Tenochtitlán ya se encuentra abierta, luego de anunciar el cierre momentáneo esta mañana. Es correspondiente a la Línea 2. Otra recomendación para llegar al centro de la Ciudad de México es descender en las estaciones Pino Suárez y Allende.

#AvisoMetro: Se abre la estación Zócalo-Tenochtitlan, todas las estaciones de Línea 2 se encuentran ofreciendo servicio. La circulación de los trenes es continua. https://t.co/rLmrWTdRIL — MetroCDMX (@MetroCDMX) October 20, 2023

¿Cómo va el avance de trenes del Metro CDMX este viernes 20 de octubre?

20:00HORAS

¡Atención usuarios! Así luce el Metro Buenavista. Al momento el Metro CDMX no ha dado razón de la aglomeración de pasajeros.

19:28 HORAS

A través de la plataforma X, antes Twitter, una usuaria compartió que tiempo de espera en la Línea B en la estación Guerrero es de 30 minutos.

Media hora y nada linea b Buenavista pic.twitter.com/zRmGWvGCT6 — Juan cs (@bullakaos) October 21, 2023

18:31 HORAS

Aparentemente los retrasos en la Línea 3 continúan en ambas direcciones, o esto es lo que los pasajeros del transporte naranja señalan.

No avanza línea 3 dirección universidad... — La Peach del drag (@maupikio) October 21, 2023

16:43 HORAS

Usuarios de redes sociales reportan retrasos en la Línea 3, según una ciudadana, el tiempo de espera en la estación CU es de 10 minutos aproximadamente.

4:52 y ya casi 10 minutos esperando tren en CU. Se ve que vendrá leeeeenta la línea 3 — Nayeli Amezcua (@Nayeli_amezcua) October 20, 2023

14:08 HORAS

Usuarios reportan afectaciones en la Línea 3 del Metro CDMX. Detenciones continuas y paradas prolongadas en los últimos minutos. Toma previsiones.

Tren en Balderas ya abrió y cerro sus puertas como 6 veces que no mamen el HDSPM y no avanza — EL MEN (@Israel75946547) October 20, 2023

13:30 HORAS

Siguen las afectaciones en los accesos de la Línea 5 del Metro CDMX. Siguen los reclamos en los torniquetes. Toma previsiones.

"Pues a si que tu digas agilizar las cosas" pues wuebos..!! pic.twitter.com/AZgwCnrQUp — Jesus Miller (@JesusMiller1503) October 20, 2023

10:04 HORAS

El Metro de la CDMX confirma que se retiró un tren de la Línea 8 para revisión. Este es el motivo de los severos retrasos en los últimos minutos. Se espera afluencia máxima en la siguiente hora. Toma previsiones.

Buen día. Se retira un tren de la Línea 8 para revisión, por lo que el avance es lento. En breve se normalizará la circulación. Permite el libre cierre de puertas, así como descender del vagón antes de ingresar. — MetroCDMX (@MetroCDMX) October 20, 2023

7:33 HORAS

Afectaciones en el Metro CDMX: Reportan esperas de entre 10 y 20 minutos en Línea A, Línea B, Línea 2, Línea 7 y Línea 8. Toma previsiones.

El tiempo pasa y nada se avanza!! 🥲 pic.twitter.com/hsN7ccyXhT — Rocio Cortes (@C_H_I_O_cortes) October 20, 2023

7:15 HORAS

¡Afluencia máxima en la Línea 8! Usuarios reportan varias estaciones llenas al interior de este trayecto. En redes sociales difunden imágenes con filas desde las escaleras para acceder a un tren. Toma previsiones.

7:03 HORAS

Línea 8 presenta retrasos y demoras. Usuarios reportan detenciones prolongadas en varias estaciones, por lo que el avance es lento. Toma previsiones.

Más de 6 minutos ¿Cuál es el pretexto de hoy? pic.twitter.com/ZhRhd2TdiX — Dark Night siglo Mx (@siglo_mx) October 20, 2023

6:50 HORAS

Usuarios reportan afluencia muy alta en la estación Rosario, correspondiente a la Línea 7 del Metro CDMX. Toma previsiones por posibles demoras para ingresar.

Metro Rosario algo lleno pic.twitter.com/dtrvwfA4qn — MeNy (@MENYCG) October 20, 2023

6:30 HORAS

Estación Pantitlán, con afluencia máxima. Reportan demoras de hasta 20 minutos solo para ingresar al andén, debido al posible operativo de dosificación de usuarios. Toma previsiones al abordar la Línea 9, principalmente.