¿Qué pasa en el Metro CDMX hoy jueves 15 de diciembre?
Checa las últimas noticias sobre el avance de trenes del Metro CDMX el jueves 15 de diciembre para evitar contratiempos y planear rutas con antelación.
Este jueves 25 de diciembre el horario de operación del Sistema de Transporte Colectivo (STC), Metro CDMX, es de las 5:00 a las 24:00 horas; estas son las noticias sobre su operación y avance de trenes.
La Línea 12 del Metro CDMX no ofrece servicio por mantenimiento, y parte de la Línea 1 se mantiene cerrada por la modernización.
Noticias del avance de trenes del Metro CDMX hoy 15 de diciembre
23:59 HORAS
El Metro de la CDMX anuncia el cierre de operaciones luego de un día complicado, principalmente en las líneas 9 y B, las cuales recibieron la mayor cantidad de reclamos en redes sociales, principalmente entre 6 y 8 de la noche.
Por favor quiero llegar a descansar ni en la noche nos darán un buen servicio encerio— Victor duran (@Victord19120162) December 16, 2022
22:45 HORAS
El Metro de la CDMX informa que han enviado elementos de seguridad a la Línea B del Metro para supervisar el correcto uso de las instalaciones.
Buenas noches, elementos de seguridad realizan vigilancia en andenes y vagones de Línea B, a fin de evitar el mal uso de las instalaciones. Agradecemos el reporte. pic.twitter.com/AmVFSOPNhP— MetroCDMX (@MetroCDMX) December 16, 2022
22:30 HORAS
Usuarios reportan avance lento y retrasos en la Línea 6 del Metro CDMX. Hasta 20 minutos de espera en estaciones puntuales.
Que onda contigo, línea 6 no hay metro, ya llevamos 20 minutos esperando— Antonio Colin (@TECNOGOKU) December 16, 2022
21:07 HORAS
Ligeras afectaciones en la Línea 6 del Metro. Usuario reporta intermitencia en el trayecto desde la estación Martín Carrera.
Metro línea 6 saliendo de Martin carrera avanza y se va frenando que pasoooooo— aletz NR (@aletzNR) December 16, 2022
20:48 HORAS
Siguen los retrasos en la Línea B. Usuarios del Metro CDMX reportan en redes avance lento de trenes. 45 minutos de trayecto entre cuatro estaciones, de Múzquiz a Ciudad Azteca.
35 minutos de CD azteca a musquiz que pedo @MetroCDMX???— Dr. Dre (@Dr_dreOG) December 16, 2022
20:18 HORAS
La Línea B se suma al caos de la Línea 9 en redes sociales. Reportan avance lento y vagones llenos con dirección a Ciudad Azteca. Muy lento el trayecto desde Bosques de Aragón. Estación Tepito también tiene registros de 10 minutos de espera.
LB de nueva cuenta y sus lentitudes dirección Cd. Azteca. Ya había tenido que aguantar el tráfico del trabajo a metro Buenavista y esto fue la cerecita del pastel. Lo malo es que tenía que pasar por una compra y ya no lo logré. Súper lento desde Bosques de Aragón 🤬— Fabiola Mendoza (@famen23) December 16, 2022
20:03 HORAS
Circulan fotografías en redes del caos que se vive en la estación Tacubaya, correspondiente a la Línea 9. Se recomienda tomar precauciones por andenes llenos y bajo tránsito de trenes. La estación Chabacano, que transborda con Línea 2 y 8, otra con múltiples reclamos en redes por saturación.
Manden vacios !!!! pic.twitter.com/nCn83AWL5V— Annsiedad (@annasmk7) December 16, 2022
19:54 HORAS
Línea B del Metro saturada. Reportan usuarios en redes que la estación Buenavista, con dirección a Ciudad Azteca, se encuentra detenida y sin paso de trenes.
LineaB, no salido tren en Buenavista dirección Cd. Azteca, ya esta saturado todo el anden.— Aleli (@Aleli74201472) December 16, 2022
19:41 HORAS
A través de redes, usuarios del Metro CDMX notifican problemas en la Línea 6. Retrasos y avance lento en distintas estaciones, con andenes llenos en conexiones.
Línea 6 atascada y un buen de tiempo entre cada metro, hay quienes ya llevan más de una hora intentando abordar 😒😒😒— Alberto (@arix_inderprox) December 16, 2022
19:35 HORAS
Usuarios reportan caos en la Línea 9 del Metro. Difunden imágenes de saturación en estaciones puntuales de la Línea. Se recomienda tomar precauciones, en especial en estaciones aledañas a Metro Tacubaya, una de las más reclamadas.
¿Que pasa en línea 9? Es un caos. pic.twitter.com/9KCI4R8N5t— ▫️Melissa Torres▫️ (@Meli_TorresP) December 16, 2022
19:30 HORAS
Comienzan a reportar en redes sociales esperas muy prolongadas en la Línea 9 del Metro CDMX. Hasta 30 minutos un tren detenido en la estación Tacubaya.
30 minutos detenido el servicio en Tacubaya línea 9. ¿Algún día informaran que carajos pasa?— Jan Salazar (@KoreHellGirl) December 16, 2022
17:50 HORAS
Reportan que la Línea B lleva un avance correcto, pero con saturación en los vagones.
Línea 9 con avance pero va llena— Mark Reyes (@mark_skelter) December 15, 2022
16:00 HORAS
Usuarios reportan espera de al menos 20 minutos en la estación Deportivo Oceanía, correspondiente a la Línea B del Metro.
Llevo 25 minutos esperando el metro en deportivo oceania y no pasa el metro dirección cd azteca deberian de ponerse a dar buen servicio— Margarita Estudillo (@m4ryiam) December 15, 2022
15:32 HORAS
Retrasos en la Línea 2, según usuarios que reportan en redes sociales.
Otra vez la línea 2 @MetroCDMX 😡— GLOW❤️🔥✨ (@lvloon) December 15, 2022
13:43 HORAS
Pasajeros del Metro CDMX dieron a conocer que hay avance lento en la Línea A.
12:00 HORAS
Un hombre en aparente estado de ebriedad presuntamente cayó a las vías de la estación Deportivo 18 de marzo de la Línea 6.
11:50 HORAS
Usuarios reportan atrasos en el avance de trenes de la Línea 2, dirección Toreo/Cuatro Caminos.
Qué pasa en la línea 2 dirección 4 caminos? No llega ningún tren— María G Rubí (@2_RvX_1) December 15, 2022
09:40 HORAS
Retrasos en la Línea B del Metro CDMX.
Línea b sin problema 40 minutos de cd Azteca a Garibaldi— Manuel Suarez (@ManuelS83470159) December 15, 2022
06:30 HORAS
Línea 3: Usuarios indican que el avance de trenes es lento.
06:10 HORAS
Línea 3: Usuarios reportan avance de trenes lento, incluso indican que de Universidad a Indios Verdes el tiempo de espera de de aproximadamente 30 minutos.
Línea A: Reportan lento avance en varios trenes.