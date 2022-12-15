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¿Qué pasa en el Metro CDMX hoy jueves 15 de diciembre?

Checa las últimas noticias sobre el avance de trenes del Metro CDMX el jueves 15 de diciembre para evitar contratiempos y planear rutas con antelación.

¿Qué pasa en el Metro CDMX hoy jueves 15 de diciembre?
¿Qué pasa en el Metro CDMX hoy jueves 15 de diciembre?|TW/

Escrito por: Azteca Noticias

Este jueves 25 de diciembre el horario de operación del Sistema de Transporte Colectivo (STC), Metro CDMX, es de las 5:00 a las 24:00 horas; estas son las noticias sobre su operación y avance de trenes.

La Línea 12 del Metro CDMX no ofrece servicio por mantenimiento, y parte de la Línea 1 se mantiene cerrada por la modernización.

Noticias del avance de trenes del Metro CDMX hoy 15 de diciembre

23:59 HORAS

El Metro de la CDMX anuncia el cierre de operaciones luego de un día complicado, principalmente en las líneas 9 y B, las cuales recibieron la mayor cantidad de reclamos en redes sociales, principalmente entre 6 y 8 de la noche.

22:45 HORAS

El Metro de la CDMX informa que han enviado elementos de seguridad a la Línea B del Metro para supervisar el correcto uso de las instalaciones.

22:30 HORAS

Usuarios reportan avance lento y retrasos en la Línea 6 del Metro CDMX. Hasta 20 minutos de espera en estaciones puntuales.

21:07 HORAS

Ligeras afectaciones en la Línea 6 del Metro. Usuario reporta intermitencia en el trayecto desde la estación Martín Carrera.

20:48 HORAS

Siguen los retrasos en la Línea B. Usuarios del Metro CDMX reportan en redes avance lento de trenes. 45 minutos de trayecto entre cuatro estaciones, de Múzquiz a Ciudad Azteca.

20:18 HORAS

La Línea B se suma al caos de la Línea 9 en redes sociales. Reportan avance lento y vagones llenos con dirección a Ciudad Azteca. Muy lento el trayecto desde Bosques de Aragón. Estación Tepito también tiene registros de 10 minutos de espera.

20:03 HORAS

Circulan fotografías en redes del caos que se vive en la estación Tacubaya, correspondiente a la Línea 9. Se recomienda tomar precauciones por andenes llenos y bajo tránsito de trenes. La estación Chabacano, que transborda con Línea 2 y 8, otra con múltiples reclamos en redes por saturación.

19:54 HORAS

Línea B del Metro saturada. Reportan usuarios en redes que la estación Buenavista, con dirección a Ciudad Azteca, se encuentra detenida y sin paso de trenes.

19:41 HORAS

A través de redes, usuarios del Metro CDMX notifican problemas en la Línea 6. Retrasos y avance lento en distintas estaciones, con andenes llenos en conexiones.

19:35 HORAS

Usuarios reportan caos en la Línea 9 del Metro. Difunden imágenes de saturación en estaciones puntuales de la Línea. Se recomienda tomar precauciones, en especial en estaciones aledañas a Metro Tacubaya, una de las más reclamadas.

19:30 HORAS

Comienzan a reportar en redes sociales esperas muy prolongadas en la Línea 9 del Metro CDMX. Hasta 30 minutos un tren detenido en la estación Tacubaya.

17:50 HORAS

Reportan que la Línea B lleva un avance correcto, pero con saturación en los vagones.

16:00 HORAS

Usuarios reportan espera de al menos 20 minutos en la estación Deportivo Oceanía, correspondiente a la Línea B del Metro.

15:32 HORAS

Retrasos en la Línea 2, según usuarios que reportan en redes sociales.

13:43 HORAS

Pasajeros del Metro CDMX dieron a conocer que hay avance lento en la Línea A.

12:00 HORAS

Un hombre en aparente estado de ebriedad presuntamente cayó a las vías de la estación Deportivo 18 de marzo de la Línea 6.

11:50 HORAS

Usuarios reportan atrasos en el avance de trenes de la Línea 2, dirección Toreo/Cuatro Caminos.

09:40 HORAS

Retrasos en la Línea B del Metro CDMX.

06:30 HORAS
Línea 3: Usuarios indican que el avance de trenes es lento.

06:10 HORAS
Línea 3: Usuarios reportan avance de trenes lento, incluso indican que de Universidad a Indios Verdes el tiempo de espera de de aproximadamente 30 minutos.
Línea A: Reportan lento avance en varios trenes.