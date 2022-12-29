tva (1).png

¿Qué pasa en el Metro CDMX hoy jueves 29 de diciembre?

Checa las noticias sobre el avance de trenes del Metro CDMX este jueves 29 de diciembre para evitar contratiempos y planear rutas con antelación.

Metro CDMX qué pasa Línea 3 hoy hueves 29 de diciembre de 2022
|Twitter @Ale09079310

Escrito por: Azteca Noticias

Estas son las noticias sobre qué pasa en su operación y avance de trenes del Sistema de Transporte Colectivo (STC), Metro CDMX este jueves 29 de diciembre.

El horario de operación del es de las 5:00 a las 24:00 horas durante este día y se recuerda que la Línea 12 del Metro CDMX no ofrece servicio por mantenimiento hasta a mediados de enero de 2023.

Si viajas en este transporte transporte público y tienes un reporte sobre el avance lento, arroba a FIA a través de redes sociales. En Twitter como @AztecaNoticias y en Facebook como AztecaNoticias.

Noticias del avance del Metro CDMX hoy 29 de diciembre

22:20 HORAS

Estación Pantitlán, en la Línea 9, presenta retrasos de hasta 15 minutos. Se recomienda tomar previsiones en la ruta, reportan usuarios.

21:20 HORAS

La Línea B del Metro CDMX continúa con reclamos por retrasos y esperas prolongadas en estaciones puntuales. Constantes problemas a lo largo del jueves. Se recomienda tomar previsiones.

20:40 HORAS

Usuarios reportan múltiples afefctaciones en la Línea 1 del Metro CDMX. Al menos 10 minutos de espera en estación Insurgentes. Se recomienda tomar previsiones.

19:31 HORAS

Usuarios reportan retrasos severos en la Línea B del Metro CDMX. Hasta 40 minutos de espera en estaciones distintas estaciones. Se recomienda tomar en cuenta para elaborar rutas.

18:30 HORAS

Se reporta Línea 8 con afluencia y retrasos. Estación Doctores con mucha gente en los vagones, se recomienda tomar previsiones en el trayceto.

15:40 HORAS

Pasajeros indican que los trenes de la Línea 3 presentan lento avance, incluso se detienen por varios minutos en cada estación.

15:27 HORAS

Usuarios indican que la Línea 3 del Metro CDMX no avanza con dirección a Indios Verdes.

12:00 HORAS

El Metro CDMX informó a través de redes sociales a los usuarios que la estación Zócalo-Tenochtitlán, de la Línea 2, se encuentra abierta.

10:10 HORAS

Pasajeros indican que la Línea 3 sigue detenida.

09:44 HORAS

Sigue el lento avance del Metro CDMX, de acuerdo con pasajeros que se encuentran detenidos y otros más que fueron desalojados.

Línea 3 Metro CDMX qué pasa jueves 29 de diciembre 2022.jpg
Estación Deportivo 18 de marzo|Jésica Constantino/FIA

09:42 HORAS

El Metro CDMX informó que se reanudó el avance de trenes en la Línea 3 y se comprometió a enviar algunos vacíos en donde hay mayor afluencia de pasajeros.

09:24 HORAS

Pasajeros indican que siguen las afluencias y el lento avance de trenes tras el anuncio del Metro CDMX.

09:13 HORAS

El Metro CDMX informó que debido a la revisión de un tren se encuentra detenido el servicio de la Línea 3, por lo que en breve se restablecerá la circulación de trenes.

09:10 HORAS

Para los pasajeros de la Línea 3 del Metro CDMX que buscan una alternativa de transporte, la Línea 1 del Metrobús puede ser una opción.

09:05 HORAS

Pasajeros indican que el avance de trenes es lento en la Línea 3. Algunos indican que en estaciones como Etiopía la espera es de 15 minutos. Mientras que en la terminal de Ciudad Universitaria es de 25 minutos.

08:33 HORAS

Usuarios reportan en redes sociales informan lento avance de la Línea 3 del Metro CDMX.

07:40HORAS

Pasajeros informan en que la Línea B hay lento avance.

Usuarios informan que hay lento avance en varias estación de la Línea 6.

07:15 HORAS
Pasajeros reportan buen avance en los trenes de la Línea 7 y 9.

06:35 HORAS
Usuarios informan que hay lento avance en la Línea 6, con tiempos de aproximadamente 10 minutos de espera.