¿Qué pasa en el Metro CDMX hoy jueves 29 de diciembre?

Estas son las noticias sobre qué pasa en su operación y avance de trenes del Sistema de Transporte Colectivo (STC), Metro CDMX este jueves 29 de diciembre.

El horario de operación del es de las 5:00 a las 24:00 horas durante este día y se recuerda que la Línea 12 del Metro CDMX no ofrece servicio por mantenimiento hasta a mediados de enero de 2023.

Si viajas en este transporte transporte público y tienes un reporte sobre el avance lento, arroba a FIA a través de redes sociales. En Twitter como @AztecaNoticias y en Facebook como AztecaNoticias.



Noticias del avance del Metro CDMX hoy 29 de diciembre

22:20 HORAS

Estación Pantitlán, en la Línea 9, presenta retrasos de hasta 15 minutos. Se recomienda tomar previsiones en la ruta, reportan usuarios.

Ya llevamos 15 minutos en Pantitlán línea 9 y no sale ningún convoy. — l (@shjsjhsios) December 30, 2022

21:20 HORAS

La Línea B del Metro CDMX continúa con reclamos por retrasos y esperas prolongadas en estaciones puntuales. Constantes problemas a lo largo del jueves. Se recomienda tomar previsiones.

Que pasa en la linea B esta lentísimo y super lleno 😡😡😡 — Sandy NC (@SandyNC825) December 30, 2022

20:40 HORAS

Usuarios reportan múltiples afefctaciones en la Línea 1 del Metro CDMX. Al menos 10 minutos de espera en estación Insurgentes. Se recomienda tomar previsiones.

@MetroCDMX que pasa en la línea 1 estación insurgentes?

Lleva poco más de 10 minutos parado.

🥸 — Alan Lamar (@all_kfc1) December 30, 2022

19:31 HORAS

Usuarios reportan retrasos severos en la Línea B del Metro CDMX. Hasta 40 minutos de espera en estaciones distintas estaciones. Se recomienda tomar en cuenta para elaborar rutas.

Qué pasó en la línea B. Más de 40 min esperando unidad. Pésimo servicio, @Claudiashein. — Boskyat Caudillo (@Boskyat) December 30, 2022

18:30 HORAS

Se reporta Línea 8 con afluencia y retrasos. Estación Doctores con mucha gente en los vagones, se recomienda tomar previsiones en el trayceto.

🚨 METRO 🚨

Línea 8 dirección constitución detenida en la estación doctores afluencia muy alta a maxima y estamos detenidos en la estación. Tiempo 4 min.

⚠️Toma prevenciones⚠️ — ReportesTPPCDMX (@InfoMetroMX) December 30, 2022

15:40 HORAS

Pasajeros indican que los trenes de la Línea 3 presentan lento avance, incluso se detienen por varios minutos en cada estación.

@MetroCDMX Si venía avanzando bien porque se detiene en la estacion potrero ya llevamos mas de 10 minutos detenidos — Alexis Rodrigo (@AlexisR74104403) December 29, 2022

15:27 HORAS

Usuarios indican que la Línea 3 del Metro CDMX no avanza con dirección a Indios Verdes.

@MetroCDMX ¿Por qué no avanza L3 dirección Indios Verdes? — Antonio Paulín Badillo (@PaulinBadillo) December 29, 2022

12:00 HORAS

El Metro CDMX informó a través de redes sociales a los usuarios que la estación Zócalo-Tenochtitlán, de la Línea 2, se encuentra abierta.

10:10 HORAS

Pasajeros indican que la Línea 3 sigue detenida.

Nah, cinco minutos la madre, está detenida la línea 3 — Abdelaziz Zúñiga (@abdelazizuniga) December 29, 2022

09:44 HORAS

Sigue el lento avance del Metro CDMX, de acuerdo con pasajeros que se encuentran detenidos y otros más que fueron desalojados.

Estación Deportivo 18 de marzo|Jésica Constantino/FIA

09:42 HORAS

El Metro CDMX informó que se reanudó el avance de trenes en la Línea 3 y se comprometió a enviar algunos vacíos en donde hay mayor afluencia de pasajeros.

#AvisoMetro: Se reanuda el servicio de la Línea 3, la marcha de los trenes es continua. Se envían unidades vacías a estaciones de mayor afluencia. https://t.co/LumsIoi6jD — MetroCDMX (@MetroCDMX) December 29, 2022

09:24 HORAS

Pasajeros indican que siguen las afluencias y el lento avance de trenes tras el anuncio del Metro CDMX.

09:13 HORAS

El Metro CDMX informó que debido a la revisión de un tren se encuentra detenido el servicio de la Línea 3, por lo que en breve se restablecerá la circulación de trenes.

#AvisoMetro: El servicio en la Línea 3 se encuentra momentáneamente detenido, se revisa un tren. En breve se reanudará la circulación de los trenes. — MetroCDMX (@MetroCDMX) December 29, 2022

09:10 HORAS

Para los pasajeros de la Línea 3 del Metro CDMX que buscan una alternativa de transporte, la Línea 1 del Metrobús puede ser una opción.

09:05 HORAS

Pasajeros indican que el avance de trenes es lento en la Línea 3. Algunos indican que en estaciones como Etiopía la espera es de 15 minutos. Mientras que en la terminal de Ciudad Universitaria es de 25 minutos.

El pretexto pendejo de hoy es? Ya más de 20 minutos en centro médico línea 3 y no se mueve de que sirve que uno salga con más tiempo si estos huevones paran las lineas — Loko Muñoz (@dmhloco22) December 29, 2022

Casi 15 minutos en Etiopía, ¿el servicio se va normalizar o qué onda?

Parece que se esfuerzan porque la línea 3 tenga más fallas que el día anterior. 😠 — Sary Banda (@sary_banda) December 29, 2022

6 min? Llevamos más de 15 aquí parados! 😤 — Sandi ♥ (@SandiRamitos) December 29, 2022

08:33 HORAS

Usuarios reportan en redes sociales informan lento avance de la Línea 3 del Metro CDMX.

07:40HORAS

Pasajeros informan en que la Línea B hay lento avance.

Según línea B es 4 min y llevamos 10 en 1 sola estación 🧐 — Jorge Nozomowskyi (@nozomowskyi) December 29, 2022

Usuarios informan que hay lento avance en varias estación de la Línea 6.

En serio 5 min en la línea 6 si llevo aqui 10 min. 🤦😡 — Jazmín González Rivera (@GonzlezRi1) December 29, 2022

07:15 HORAS

Pasajeros reportan buen avance en los trenes de la Línea 7 y 9.

Línea 7 dirección Barranca del muerto excelente avance y poca afluencia — Ana Parra (@Aparra2003) December 29, 2022

06:35 HORAS

Usuarios informan que hay lento avance en la Línea 6, con tiempos de aproximadamente 10 minutos de espera.