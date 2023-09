Por Yahritza y su Esencia y Peso Pluma, el Metro CDMX tendrá horario especial el 9 y 10 de septiembre

Con motivo del Festival Arre, el Metro CDMX anunció que ampliará su horario, por eso te contamos qué estaciones y Líneas podrás usar luego de ver a Peso Pluma, Natanael Cano y Yahritza y su Esencia.

Los dos días que durará la primera edición de este festival de música regional mexicana comenzarán a las 14:10 horas y terminará poco antes de las 2 de la mañana, por eso, si sueles usar el transporte naranja como método de transporte considera llegar a la estación Ciudad Deportiva (la más cercana al evento) antes de la 1:00 de la mañana.

¿Qué Líneas extenderán su horario por el Festival Arre?

A través de sus redes sociales, el Metro CDMX informó que este horario está disponible en todas las estaciones de las Líneas 2, 3, 8, 9 y B.

Recuerda que es importante llegar unos minutos antes, pues de no alcanzar el último tren o si este va demasiado lleno y no alcanzas a subir, no habrá forma de transportarte.

Cabe señalar que ni Metrobús ni la Red de Transporte de Pasajeros han anunciado si sus horarios también serán extendidos con motivo de este evento de música regional mexicana.

#AvisoMetro: Los días 9 y 10 de septiembre el Metro ampliará su horario hasta la 1:00 am del día siguiente, en las Líneas 2, 3, 8, 9 y B con motivo del evento que se llevará a cabo en las inmediaciones de la estación Ciudad Deportiva de la Línea 9. Toma previsiones. pic.twitter.com/6S1SSZmQbI — MetroCDMX (@MetroCDMX) September 8, 2023

¿Qué artistas se presentarán en el Festival Arre?



En esta primera edición del Festival Arre se presentarán 27 artístas y bandas el sábado 9 de septiembre y 26 artistas el 10 de septiembre, entre los más destacados se encuentran:

Sábado: Natanael Cano, Fuerza Regida, La Arrolladora Banda El Limón, Marca MP, Alicia Villareal, Caballo Dorado, Los Cadetes de Linares, Chiquis, Danny Lux, La Leyenda, Óscar Maydón y Víctor Cibran.

Domingo: Peso Pluma, Eden Muñoz, Yahritza y su Esencia, Luis R. Conríquez, Duelo, Pesado, Ramón Ayala, La Trakalosa de Monterrey, Kumbia Kings y Edith Márquez.

¿Qué objetos estarán permitidos en el Festival Arre?

Toma en cuenta que durante el Festival Arre podrás ingresar con los siguientes objetos:



Bolsas pequeñas.

Cangureras.

Lentes de sol.

Sombreros.

Labiales o pomadas para humectar.

Baterías externas.

Chicles o dulces cerrados

Bloqueador

Cinturones

Por otro lado, los objetos que no estarán permitidos serán: