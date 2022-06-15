Evacúan estación del Metro de Londres por un paquete sospechoso

La estación Waterloo del Metro en Londres fue evacuada de emergencia como medida de precaución, luego de que la policía encontrara un paquete sospechoso que resultó ser una falsa alarma.

La Policía de Transporte británica informó que cerraron parcialmente la línea Jubilee del Metro de Londres, desde London Bridge a Green Park, como respuesta de seguridad tras detectar un paquete sospechoso que podría representar una amenaza para los pasajeros.

“La estación fue evacuada como medida de precaución mientras los oficiales asistían para evaluar el artículo”, compartió la policía británica.

Las autoridades policiales pidieron a los vecinos de los edificios cercanos a la estación que se mantuvieran lejos del lugar en lo que investigaban de qué se trataba en paquete sospechoso hallado en el Metro, para evitar ponerse en riesgo.

Posteriormente informaron que el paquete sospechoso no representaba ninguna amenaza, por lo que fue retirado y la estación del Metro de Londres se reabrirá “en breve”.

Otras veces que cerraron el Metro de Londres por paquete sospechoso

Esta no es la primera vez que el hallazgo de un paquete sospechoso provoca el cierre parcial del Metro de Londres como precaución y para evitar alguna amenaza a los usuarios del transporte público.

En 2019, la estación Waterloo del Metro de Londres volvió a cerrar debido a que se reportaron varias detonaciones en el lugar, por lo que los usuarios salieron y la policía acordonó la estación.

En enero de 2018, la estación King’s Cross fue cerrada por la policía cuando encontraron un paquete sospechoso, por lo que acudieron unidades caninas para inspeccionar una de las estaciones más concurridas del Metro en Londres.

La estación fue cerrada al igual que las calles cercanas a la entrada del lugar. Los agentes acordonaron el perímetro que rodeaba la estación del Metro.

Posteriormente informaron que el paquete sospechoso tampoco representaba ninguna amenaza por lo que la estación del Metro fue reabierta y quitaron el acordonamiento a los alrededores.