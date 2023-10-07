Bloqueo en Metro San Antonio Abad por supuesto abuso policial

La madrugada de este sábado vecinos de la colonia Tránsito en la Alcaldía Cuauhtémoc realizaron un bloqueo en la calzada de Tlalpan a la altura del Metro San Antonio Abad con dirección al centro, el cual se prolongó hasta alrededor de las 7:00 horas.

De acuerdo con las versiones emitidas por algunos vecinos, estos decidieron bloquear la circulación debido a un supuesto abuso policial tras un dispositivo en la avenida Lorenzo Butorini y Xocongo e la Colonia Tránsito, que a su vez derivó e la detención de cuatro personas.

#MientrasDormía | La madrugada de este sábado, vecinos de la colonia Tránsito en Cuauhtémoc bloquean Calzada de Tlalpan a la altura del metro San Antonio Abad.



Sucedió un incidente en el que denuncian un supuesto abuso policiaco de elementos de la @SSC_CDMX pic.twitter.com/Kxy7b9NOqM — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 7, 2023

Los vecinos quienes mantuvieron bastante hermetismo indicaron que elementos de la Policía Auxiliar y de la Policía Preventiva durante el dispositivo agredieron a una persona que estaba abordo de una camioneta dorada de lujo, con matrícula G58ALZ de la Ciudad de México, a la cual en la trifulca le rompieron los cristales para intentar bajar al conductor.

Tanto en el lugar de los hechos como en el bloqueo no había presencia policial, ni tampoco autoridades del Gobierno Central de la ciudad para indicar cuál fue el motivo del dispositivo.

#AvisoMetro: Al momento se abre la estación San Antonio Abad. Todas las estaciones de Línea 2 se encuentran en servicio. La circulación de los trenes es continúa. https://t.co/U5YFwGeXz9 — MetroCDMX (@MetroCDMX) October 7, 2023

Los inconformes utilizaron al menos 20 automóviles para cerrar la circulación, que se vio con afectación desde el viaducto Miguel Alemán hasta San Antonio Abad, todo para pedir así vez la liberación de 4 detenidos que fueron remitidos a la agencia de Ministerio público CUH2.

Los manifestantes mantuvieron el bloqueo durante toda la madrugada, indicando seguir con el bloqueo hasta recibir en primera instancia atención por los daños al vehículo y la liberación de los detenidos sin razón aparente.

Representantes de los manifestantes indicar no haber recibido hasta las 5 de la mañana respuesta alguna por lo cual indicaron no se retirarán hasta tener mesa de diálogo con autoridades del Gobierno Central.