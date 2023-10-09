Mezquitas llaman a matar en lugar de orar: Mexicana en Israel

Greta Cervantes, una actriz mexicana que se encuentra atrapada en el conflicto en Israel, contó su experiencia tras quedar sumergida en medio de los ataques que se desataron en Israel. Cervantes reveló su sentir en esta trágica situación: “Las mezquitas están llamando a los árabes a matar a los judíos dentro de Israel”.

En entrevista, la actriz mexicana contó que: “desgraciadamente el sur de Israel está deshecho. Estamos muy nerviosos, estamos espantados, mi marido tiene postrauma por lo mismo del ejército. Entonces no hay manera ahorita de movernos en donde estamos los caminos no son seguros”.

Greta relató que actualmente ella y toda su familia se resguardan en un mismo departamento y que por lo general, todas las casas de Israel cuentan con un cuarto de seguridad que funciona a manera de búnker:

“Estábamos dormidos y de la nada, empezamos a escuchar muchos mensajes, ayer acerca de las 10 de la mañana, despertamos y empezamos a ver que estaban entrando muchísimos, muchísimos terroristas a Israel por la Franja de Gaza”.

Greta Cervantes, actriz mexicana, muestra el búnker en su casa en Israel|Greta Cervantes

Cervantes también dijo que:

“No hay manera de salir del aeropuerto, ahorita es un caos. Es más probable que me caiga un misil en el aeropuerto, a que esté resguardada en casa de mis suegros con toda mi familia”.

Asimismo, la actriz mexicana cuenta que en Israel existen barrios árabes, judíos y algunos que están mezclados, es decir, barrios árabes con judíos: “Entonces por ejemplo, nosotros vivimos en un barrio judío, estamos muy cerca de un barrio árabe”.

Su experiencia recrudece cuando dice que en las mezquitas, en donde normalmente rezan los musulmanes, se están haciendo llamados para que maten a todos los judíos dentro de Israel: "Las mezquitas en lugar de llamar a la oración, llaman a matar”, menciona Greta Cervantes.

Israel emite “orden de emergencia” para que civiles puedan armarse

Durante este domingo 8 de octubre 2023, Itamar Ben Gvir, ministro de Seguridad Nacional de Israel, emitió una “orden de emergencia” a la División de Licencias de Armas de Fuego para facilitar que un mayor número posible de ciudadanos de Israel puedan armarse en medio de este conflicto entre Israel y Hamás.

Esta “orden de emergencia” sobre armas, entrará en vigor dentro de las 24 horas vigentes al anuncio y consta de los siguientes puntos:



Todo ciudadano que cumpla con las pruebas detalladas para la portación privada de arma de fuego en defensa propia y al servicio de las fuerzas de seguridad, y carezca de antecedentes penales o médicos, estará obligado a someterse a una entrevista telefónica para recibir permiso para portar un arma de fuego en el plazo de una semana.

Cualquier ciudadano que haya recibido un permiso condicional para adquirir un arma de fuego y no haya adquirido un arma de fuego durante el año 2023.

Todo ciudadano que haya depositado su arma en los últimos seis meses por no haber realizado un curso de actualización o renovación, podrá recuperar su arma.

Se emitirán permisos condicionales para portar armas de fuego con un permiso que permitirá la compra de hasta 100 balas en lugar de las 50 actuales.