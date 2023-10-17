Mexicano analiza rocas del desierto similares a las que enviarán a la Tierra provenientes de Marte

Pável Ulianov Martínez Pabello, es un joven mexicano que colabora en una investigación europea en la que realiza una colección de piezas de los desiertos de Chihuahua, Sonora y Nuevo León, similares a las rocas que se encuentran en Marte.

El proyecto, liderado por el Centro de Astrobiología en Madrid, tendrá alcances en la misión Mars Sample Return de la NASA y ESA. El objetivo es realizar una colección de piezas análogas al planeta rojo, entre las que se encuentran rocas del desierto mexicano.

Por cuatro años, el docente de la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra ha trabajado en el estudio de los llamados barnices del desierto, que son rocas consideradas análogas de Marte.

El docente de la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra ha trabajado en el estudio de los llamados barnices del desierto, rocas consideradas análogas de Marte. |UNAM

"Estas “costras obscuras” tienen la capacidad de conservar biomarcadores (moléculas indicadoras de la presencia de vida), que se asemejan a estructuras similares que han sido observadas y recolectadas en el planeta rojo para su retorno a la Tierra por la misión Perseverance de la NASA", se lee en un comunicado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

El investigador precisó que actualmente trabajan en determinar las propiedades oxidantes, la geoquímica y los biomarcadores presentes en estos barnices, esto con la finalidad de que puedan servir como guía y colección para el regreso de ejemplares provenientes de Marte

El robot explorador Perseverance ha recolectado más de 30 muestras del suelo, rocas y aire marciano, estas serán enviadas en el año 2031 con dirección a la Tierra.

#BoletínUNAM Revisa #ExpertoUNAM rocas mexicanas de los desiertos de Chihuahua, Sonora y Nuevo León similares a las del planeta Marte, como parte de una investigación europea > https://t.co/2XyW8PLGYp pic.twitter.com/QH6Chnr7vI — UNAM (@UNAM_MX) October 17, 2023

El Perseverance es un rover de la NASA que fue lanzado en 2020 y llegó a Marte en 2021. Su misión es buscar evidencias de vida pasada en Marte y recoger muestras de rocas que serán regresadas a la Tierra en una futura misión. El rover también está poniendo a prueba tecnologías pioneras que serán clave para una futura presencia humana en el Planeta Rojo.

El trabajo del docente en revisar los barnices en desiertos de Chihuahua, Sonora y Nuevo León donde aplica las técnicas analíticas utilizadas por los robots en el Planeta Rojo.