Un mexicano en la final de caballeros de Wimbledon 2022

Seleccionado de entre un equipo de más de 350 jueces de línea británicos e internacionales que trabajaron durante las dos semanas del torneo de tenis más prestigiado del mundo, Juan Solari se ha convertido el día de hoy en el primer mexicano en integrar uno de los dos equipos de nueve jueces cada uno que ofician una final de Wimbledon, en esta ocasión la final de caballeros de Wimbledon 2022 disputada por Novak Djokovich y Nick Kyrgios.

Los dos equipos de nueve jueces, se rotan cada hora debido a los altos niveles de concentración requeridos a este que es el nivel más alto de tenis en el mundo.

Originario de Pachuca, Hidalgo

Juan Solari, originario de Pachuca Hidalgo, trabajó en la Ciudad de México en teatro y agencias de comunicación hasta 1999 cuando se mudó a la Ciudad de Londres para estudiar la Maestría en Producción Audiovisual.

Una vez terminados sus estudios empezó a trabajar en prensa y producción de Televisión.

El tenis su otra pasión de vida

Siendo el tenis su otra pasión de vida, toma como su hobby, ser juez de línea y silla de ese deporte, hasta que paulatinamente esto se transforma en una actividad de medio tiempo en su agenda anual, lo cual hace aún más loable este logro de llegar a la final de Wimbledon 2022, ya que ese puesto es disputado por una gran mayoría de jueces internacionales que desempeñan esta actividad como un trabajo de tiempo completo viajando por el mundo.

Solari señaló que para ser juez de línea en Wimbledon requirió de una preparación de casi cuatro años y recibió la notificación en abril de 2015.

El mexicano externó que "cuando era adolescente quería ser tenista profesional y ser juez fue para mí una oportunidad para entrar en el mundo del tenis de manera más seria y formal, aunque nunca pensé que iba a llegar a Wimbledon”, señaló Solari.

Juan Solari comenzó haciendo arbitraje en torneos de niños y recibió la certificación oficial de la LTA (Lawn Tennis Association).

