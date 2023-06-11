En redes sociales, principalmente en TikTok se hizo viral un video en donde un mexicano revela su ingreso por lavar autos en Canadá.

Este hombre asegura que se puede ganar más de 75 mil pesos al mes. Aunque pareciera que se trata de una historia irreal, según este mexiano ese es el ingreso mensual que es posible para las personas que trabajan lavando autos en Canadá.

A través de un video en TikTok que se hizo viral, un mexiano asegura que vive y trabaja en Canadá y que gana más de 75 mil pesos al mes por lavar autos, un empleo que en México no es muy bien remunerado.

#canada_life🇨🇦 #estudiandoencanada #latinosencanada #vivirencanada #trabajarencanada #mexicanoencanada #latino #studyabroadlife #thingstodo #lifeincanada #internationalstudents #studentsincanada #studyabroad #carwash ♬ Love You So - The King Khan & BBQ Show @heyrulorules Esto es lo que gana un lava autos 🚘🤑🇨🇦 . Las tareas principales son el detallado de autos por dentro y por fuera, usar químicos de limpieza, remover manchas, buen servicio al cliente, etc. . Normalmente no te piden experiencia pero debes tomar en cuenta que estarás mucho tiempo de pie, agachándote y mojándote. . Hay empresas que piden que hayas estudiado en una escuela ‘Detallado automotriz’ en Canadá. . El salario varía dependiendo la provincia pero el promedio va desde ganar el mínimo 14.25$ (Quebec) hasta los 18$ por hora (menos impuestos) . Cuando exigen mayor conocimiento o estudios previos, puede aumentar el sueldo. . ⚠️ ¿Te gustaría trabajar como lava autos? ⚠️ Debes de tener permiso de trabajo para poder aplicar. Si envías tu CV desde tu país a alguna empresa canadiense para ser contratado, la verdad es que será muy difícil que te contraten porque el proceso que debe de hacer una empresa para contratar extranjeros es costoso y toma algo de tiempo, y este tipo de empresas prefieren darle prioridad a quien ya está en Canadá porque no es un trabajo que requiera a personas con conocimientos únicos o especializados como para que valga la pena pasar todo el proceso para traer a alguien de otro país. . 🇨🇦 Si quieres saber cómo venir a Canadá, haz click en el botón de “mensaje” en mi perfil, selecciona alguna de las opciones que ahí te aparecen o haz click en el enlace que aparece en la descripción de mi perfil 🇨🇦 . MUCHAS GRACIAS POR SEGUIR MI CONTENIDO! 🫶🏼 . #canada

¿Cuánto dinero se gana por lavar autos en Canadá?

Conforme al video que de inmediato se hizo viral y dejó sorprendidos a cientos de personas, este hombre mexicano aseguró que gana toda esa cantidad de dinero por “aspirar”, “remover manchas”, “detallar el auto por dentro y por fuera”, “usar químicos de limpieza”, además este hombre señala que no se necesita tener mucha experiencia.

En ese mismo video se puede apreciar justo cuando el mexicano detalla que una persona que se dedica a lavar autos en Canadá recibe en promedio 18 dólares por hora, un equivalente a poco más de 300 pesos mexicanos, si esto se multiplica por una jornada laboral de 8 horas, da como resultado cerca de 145 dólares al día, es decir unos 2 mil 700 pesos por jornada de trabajo por lavar autos.

Situación que activó una gran polémica en redes sociales, principalmente en TikTok, en donde la publicación desató muchas reacciones, la mayoría de ellas muy positivas y en la que le preguntaron al mexicano la manera en la que podrían ir a Canadá a trabajar y conseguir ese tipo de ingresos salariales.

En TikTok se puede leer: "Yo quiero trabajar, cual es el proceso"; "quiero ir"; "Ganan más si eres profesional"; "en qué parte está ubicado"; "¿no les dan propina?".