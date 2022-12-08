En verano de 2023 México volverá a categoría 1 en seguridad aérea: SICT

Ante diputados el Secretario de Infraestructura y Comunicaciones (SICT), Jorge Nuño Lara, aseguró que se trabaja para que México recupere la categoría 1 en seguridad aérea, que perdió en mayo de 2021.

Ahora refrendó que la meta es que será entre junio y septiembre del próximo año y en eso, sostuvo, que las autoridades mexicanas no están caminando solas.

Al comparecer ante comisiones de la Cámara de Diputados el titular de la SICT, prometió: “Con el objeto de fortalecer el Sistema Aeroportuario, ofrecer un mejor servicio a los usuarios y fomentar el turismo y la economía del país, estamos trabajando duro, planeamos recuperar la Categoría 1 en seguridad aérea para el próximo verano, en conjunto con la FAA- Federal Aviation Administration de Estados Unidos-”.

Cabe recordar que en mayo de 2021 México fue degradado a Categoría 2 en seguridad aérea, ha pasado año y medio y se siguen haciendo gestiones.

Siguen los trabajos de infraestructura en el AICM: SICT

El titular de la SICT informó que, dentro de las acciones para mejorar la infraestructura aeroportuaria del país, entró en operación el Aeropuerto Felipe Ángeles, que implicó un rediseño del espacio aéreo de la zona metropolitana del centro del país, aumento en la plantilla de controladores para coordinar las operaciones aeronáuticas en los principales aeropuertos de la región.

Respecto al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Jorge Nuño Lara, detalló que se han efectuado trabajos para mejorar el estado de su infraestructura, que incluyó un diagnóstico para la regimentación del edificio de la Terminal 2, además de un proceso de rehabilitación y mejora de sus instalaciones.