México propone constitución de Agencia Latinoamericana de Medicamentos

Ciudad de México. En el marco de la VII Cumbre de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), el Gobierno de México presentó una ruta de trabajo para la constitución de la Agencia Latinoamericana de Medicamentos con el objetivo de avanzar en la autosuficiencia sanitaria y garantizar el acceso a medicamentos de calidad, seguros y eficaces para la región.

Durante su presentación, y en representación del presidente Andrés Manuel López Obrador, el canciller Marcelo Ebrard Casaubon aseguró que: “no queremos olvidar las lecciones de la pandemia […] tenemos el riesgo en cualquier momento de enfrentar de nuevo algo similar”.

Diálogo con los países hermanos del Caribe . Sostendremos Cumbre México-CARICOM en mayo . pic.twitter.com/EbObAR1gZF — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) January 24, 2023

Por lo anterior, solicitó el apoyo de los mandatarios para que la Agencia Latinoamericana de Medicamentos pueda tener más velocidad, “vamos a convocar a una reunión a principios de febrero, y si Ralph Gonsalves (primer ministro de San Vicente y las Granadinas) nos respalda, para poder acelerar el paso en esto y estar listos si acaso tenemos una próxima contingencia sanitaria”, puntualizó el secretario.

Titular de Cofepris presenta pasos para consolidar autosuficiencia sanitaria

Por su parte, en el marco de la Cumbre, el titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), Alejandro Ernesto Svarch Pérez, detalló los pasos a seguir en un corto, mediano y largo plazo para consolidar la autosuficiencia sanitaria. Estos incluyen:

1. Lograr la convergencia regulatoria y el reconocimiento mutuo de autorizaciones sanitarias, a fin de garantizar el acceso efectivo a insumos para la salud.

2. Incentivar y facilitar la investigación y el desarrollo de proyectos innovadores brindando certidumbre regulatoria en toda la región.

3. Apoyar la producción local y la integración de cadenas regionales de insumos y productos para la salud.

4. Explorar los mecanismos de compra pública de medicamentos para garantizar el acceso y financiamiento sostenible, privilegiando el criterio de autosuficiencia, como la contratación de fabricantes regionales.

Hasta hoy los países que han manifestado su intención de participar son Bolivia, Colombia, Cuba, Dominica, Ecuador, El Salvador, Honduras, Jamaica, México y República Dominicana.

📄México propone constitución de Agencia Latinoamericana de Medicamentos como vía para la autosuficiencia sanitaria.https://t.co/MwjvdQF41f pic.twitter.com/ULBO4Oqf1Y — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) January 25, 2023

Además, la agencia latinoamericana buscará consolidar espacios de educación e intercambio en materia regulatoria, que permitan desarrollar profesionales en regulación sanitaria, intercambiar conocimiento en procesos de convergencia y fortalecer las capacidades analíticas de laboratorios nacionales de referencia.

La propuesta de conformar esta agencia de manera regional es resultado del Plan de Autosuficiencia Sanitaria diseñado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y presentado durante la Cumbre de la Celac 2021 en la Ciudad de México. Constituye una alianza solidaria entre agencias sanitarias e industria latinoamericanas y caribeñas.

