México electo para presidir el Consejo de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos

La AIFM es la institución establecida por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar), encargada de organizar y controlar las actividades en la Zona –suelo y subsuelo marino–, esto es, los fondos marinos fuera de las jurisdicciones nacionales, bajo el principio de patrimonio común de la humanidad. Desde su creación, México ha sido un actor fundamental para el cumplimiento de las obligaciones de la Convemar, considerada la Constitución de los Océanos.

En el inicio del 28 periodo de sesiones de la AIFM, celebrado en su sede en Kingston, Jamaica, al asumir la presidencia del Consejo, el representante permanente de México, Juan José González Mijares, reiteró su compromiso de propiciar el trabajo en la construcción de un marco jurídico sólido y operativo, que dé certeza a las actividades en la Zona, al mismo tiempo que garantice la obligación de una efectiva protección y preservación del medio marino, junto con un aprovechamiento sustentable de los recursos para beneficio de la humanidad en su conjunto.

Elección de dos mexicanos en estos órganos, reafirma compromiso de México con multilateralismo

Por otro lado, el jurista y diplomático mexicano, Erasmo Lara Cabrera, fue electo el 9 de marzo para presidir la Comisión Jurídica y Técnica de la AIFM. Este importante órgano asesor dependiente del Consejo tiene a su cargo estudios y análisis en materia de regulación, supervisión y revisión de actividades de exploración y explotación en los fondos marinos, que sirven de base y orientación a los trabajos del Consejo y otros órganos de la AIFM.

En momentos en los que se discute el marco para regular las futuras actividades de extracción en los fondos marinos, la elección por primera vez de dos mexicanos en esos órganos reafirma el compromiso de México con el multilateralismo como vía para avanzar en los objetivos de paz, seguridad y el desarrollo humano sustentable.