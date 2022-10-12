México entregó a Ecuador y El Salvador piezas prehispánicas

En la sede del Consulado General de México en Los Ángeles, se llevó a cabo hoy la ceremonia de entrega-recepción de piezas prehispánicas originarias de Ecuador y El Salvador, identificadas como tales por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través del Instituto Antropología e Historia (INAH).

Tras el dictamen realizado por especialistas del INAH a la lista de obra enviada en su momento a la Secretaría de Relaciones Exteriores, se determinó que 83 piezas pertenecían al patrimonio mexicano: 79 de carácter arqueológico, 2 paleontológicas y 2 del periodo colonial. Todas ellas ya fueron repatriadas a nuestro país el pasado 17 de agosto.

A través de un comunicado se informó que dicho análisis especificó además que en el conjunto de obra se encontraban también 12 piezas originarias de culturas de El Salvador y tres piezas de Ecuador. Por esta razón, con la presencia vía remota de la ministra de Cultura de El Salvador, Mariemm Pleitez; el cónsul general de El Salvador en Los Ángeles, Alejandro Letona; el cónsul general de Ecuador en Los Ángeles, embajador Gustavo Anda, y las familias poseedoras de las piezas, Rashel Merenes y Bill Lewis, se firmaron las actas correspondientes para esta entrega, en las que la cónsul general fungió como testigo de honor.

En el evento, la cónsul general, Marcela Celorio, resaltó la importante labor que lleva a cabo el Gobierno de México, a través de sus instituciones culturales y sus representaciones diplomáticas, para la restitución del patrimonio histórico y artístico a nuestro país, así como la constante colaboración con países hermanos en el marco de los acuerdos en la materia y esfuerzos conjuntos para el rescate patrimonial.