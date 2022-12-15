México y EU ven frontera moderna, segura y eficiente: Ken Salazar

Con la asistencia el embajador norteamericano, Ken Salazar, la Cámara de Diputados se sumó a los festejos del Bicentenario de las relaciones diplomáticas entre México – Estados Unidos y de paso hablaron de los objetivos de desarrollo de la frontera en común.

Ante diputado de diferentes fracciones parlamentarias, el diplomático estadounidense resalto que la política del presidenteJoe Biden hacia México está basada en la diversidad y la hermandad y los 200 años de relaciones entre ambos países son el momento propicio para dar resultados y lograr un futuro mejor, que sea ejemplo para otras naciones.

Orquesta pone ambiente al acto de conmemoración.

“El Bicentenario 200 quiere decir que vamos a hacer realidad lo que nunca se ha hecho, crear una frontera moderna, segura y eficiente. La dirección del presidente Biden y con el apoyo, la cooperación del presidente López Obrador y la cooperación de su gabinete ahí la llevamos. Ahora con las inversiones que estamos haciendo nosotros en la parte de Estados Unidos y las inversiones que están haciendo ustedes en la parte mexicana, puede ser una frontera moderna, un ejemplar para los demás del mundo, porque donde quiera hay frontera, muy pocas trabajan bien, es oportunidad en este bicentenario 200”, destaco Ken Salazar “.

El Embajador Ken Salazar y legisladores encabezados por el presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel, firmaron el Acta de Bicentenario de las Relaciones Diplomáticas entre México y Estados Unidos.

La celebración de los 200 años de relaciones fue amenizada por la orquesta de la Secretaria de Marina con una variedad de melodías típicas mexicanas como el huapango de Moncayo.