México celebra que EU permita ingreso de migrantes de Cuba y Nicaragua

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México celebró que Estados Unidos (EU) abriera permitiera la migración regular, ordenada, segura y humana, por lo que ahora podrán ingresar migrantes de Cuba, Haití y Nicaragua.

En un comunicado, México reconoció que EU ha respondido de forma positiva a las solicitudes de México de expandir los mecanismos de movilidad laboral y humanitaria en la región, por lo que las autoridades de EU amplían a partir de hoy 5 de enero el método de admisión a su mercado de trabajo para migrantes.

#Exclusiva | El comisionado del @INAMI_mx, @fgymexico, informó que durante el encuentro entre los presidentes de #México #EU y #Canadá, propondrá que el gobierno norteamericano otorgue 125 mil visas de trabajo para #migrantes de: Haití, Colombia, Cuba, Venezuela y Nicaragua. pic.twitter.com/SekF2edoFG — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 5, 2023

Se detalló que EU procesará a partir de hoy el acceso de hasta 30 mil personas de Cuba, Haití, Nicaragua o Venezuela por mes, lo que representaría un total de 360 mil durante 2023, la mayor expansión en materia de movilidad laboral en la historia contemporánea de los EU.

Las personas de las nacionalidades referidas que no cumplan con los requisitos o que no sigan las indicaciones del nuevo programa serán sujetas al Título 42 como hasta ahora ha sucedido con personas de nacionalidad venezolana.

Programa de EU sobre migrantes tienen resultados positivos

La cancillería destacó que estos permisos otorgados a los ciudadanos de Venezuela en octubre del 2022 muestran resultados positivos tanto en la creación de una nueva vía de admisión al mercado laboral estadounidense como en la disminución de migrantes que llegan a EU de forma irregular.

Hasta hoy, el nuevo programa ha permitido el acceso ordenado, seguro y regular a EU de 11 mil 460 personas venezolanas y alrededor de 16 mil cuentan ya con autorización para ingresar a dicho país.

Asimismo, los cruces irregulares diarios han disminuido en hasta un 94%, con un pico máximo de mil 511 el 2 octubre, previo a la implementación del programa, y un mínimo de 90 registrado el pasado 4 diciembre.

La cancillería indicó que México y EU ampliarán sus políticas de reasentamiento para personas refugiadas, en reconocimiento a la importancia del acceso al asilo en ambos países y en la región.

Conforme a la información ofrecida por el gobierno estadounidense, las personas migrantes que sigan las instrucciones del programa y no se presenten en la frontera terrestre entre México y EU podrán ingresar a dicho país por vía aérea y acceder a su mercado laboral formalmente.

El ingreso de hasta 30 mil personas por mes a EU representa una alternativa significativa frente a los flujos migratorios irregulares que conllevan riesgos importantes para la seguridad de las personas migrantes y refugiadas.

Finalmente se advierte que el gobierno de México fortalecerá el diálogo y la colaboración con los organismos internacionales a partir del grupo de acción humanitaria establecido en octubre de 2022.