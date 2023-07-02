¡Histórico! México gana medalla de oro en béisbol en los Juegos Centroamericanos

Histórico momento vivió la Selección Mexicana de Béisbol que ganó por primera vez una medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023 que se realizan en San Salvador, El Salvador.

“La novena”, de Enrique “Che” Reyes, se iba a enfrentar ante la selección de Cuba, sin embargo el encuentro no se realizó debido a la lluvia, por lo que México se llevó el primer lugar debido a que tenía mejor desempeño.

¿Por qué ganó la selección de México si no jugó la final en los Juegos Centroamericanos?

México llegó a la final con un marcador de 5-1, mientras que Cuba tenía 4-2, lo que hizo que el triunfo en los Juegos Centroamericanos fuera para la selección dirigida por Reyes.

El desempeño de “la novena” incluyó 22 entradas consecutivas sin admitir carrera para abrir el torneo y una victoria por knockout ante Venezuela.

La Selección Mexicana de Béisbol arrancó su participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe con una victoria de 4-0 sobre Cuba, después ganó ante El Salvador repitiendo 4-0.

En su tercer encuentro, con Nicaragua, “la novena” venció con un abultado 7-0; sin embargo, cayeron ante República Dominicana con 6-2, el cual fue su único descalabro en la Ronda de Apertura, pero retomaron el sendero de la victoria al superar 5-4 a Puerto Rico y 11-1 a Venezuela.

Fernando Villegas fue la gran figura de México: ganó la triple corona de bateo con un promedio de .611, conectó 4 cuadrangulares y remolcó 13 carreras. También lideró las categorías de carreras anotadas (10), bases totales (26), slugging (1.444) y OPS (2.111).

Se espera que la Selección Mexicana de Béisbol regrese al país la noche del domingo y arribará a la Ciudad de México durante la madrugada del lunes.