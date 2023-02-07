México presenta a Juan Manuel Gómez como candidato a juez de la CIJ

Ciudad de México. El Gobierno de México, por su conducto de su Misión Permanente ante la Organización de las Naciones Unidas, presentó la postulación del Grupo Nacional Mexicano ante la Corte Permanente de Arbitraje, de Juan Manuel Gómez Verduzco como candidato a juez de la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

En noviembre de este año, en el marco del 78 periodo de sesiones de la Asamblea General, serán elegidas cinco personas para fungir como jueces de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para el periodo 2024-2033.

📄 México presenta a Juan Manuel Gómez Robledo Verduzco como candidato a juez de la CIJ.https://t.co/JlpUBAjy7r pic.twitter.com/DFrhnTsHUz — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) February 7, 2023

La CIJ es el órgano judicial principal de las Naciones Unidas con jurisdicción general, lo que le permite pronunciarse sobre cualquier tema de derecho internacional.

México ha recurrido a la CIJ en defensa de los intereses de sus nacionales que enfrentaban procesos penales en diversas jurisdicciones estadounidenses. Tal es el caso presentado en 2003 por México contra Estados Unidos, por violaciones a la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares.

¿Quién Juan Manuel Gómez Robledo?

Juan Manuel Gómez Robledo es doctor en Derecho por la UNAM, con licenciatura y dos maestrías de la Universidad de París, París X y del Institut d’Études Politiques de Paris respectivamente.

Ocupó el cargo de embajador de México en Francia y se desempeñó como miembro de la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas (2012-2022), en la que fungió como Relator Especial para la aplicación provisional de los tratados.