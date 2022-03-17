México lamenta ante la ONU ataques a hospitales en Ucrania

Juan Ramón de la Fuente, embajador de México ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), reiteró su llamado al cese de hostilidades entre Rusia y Ucrania y lamentó los ataques a hospitales por parte del Ejército de Moscú.

Durante su intervención ante el Consejo de Seguridad, Juan Ramón de la Fuente indicó que la Organización Mundial de la Salud (OMS) reportó el ataque a 43 hospitales en Ucrania, por lo que instó a que se proteja a la población civil y al personal sanitario.

“La OMS ha registrado 43 ataques a instalaciones médicas. Y el hecho incontrovertible es que atacar instalaciones sanitarias está expresamente prohibido por el Derecho Internacional humanitario”, señaló Juan Ramón de la Fuente.

Cese de las hostilidades para que llegue la ayuda humanitaria a Ucrania 🇺🇦, pide México 🇲🇽 en la ONU 🇺🇳



📺: Escucha aquí 👇 la intervención del Embajador Juan Ramón de la Fuente en el Consejo de Seguridadhttps://t.co/NZIsMunCyI#MexicoUNSC pic.twitter.com/cwvq1kS5Xc — Misión de México ONU (@MexOnu) March 17, 2022

Ante este panorama, el embajador de México ante la ONU solicitó garantizar seguridad a los más de 300 hospitales que se encuentra en medio del conflicto entre Rusia y Ucrania, “deploramos los ataques contra el personal de salud, así como de sus medios de transporte y el equipo que requiere para poder operar”,dijo.

Añadió que las consecuencias de estas acciones contra los sistemas de salud pueden ser irreversible, por lo que, aseveró, son inadmisibles y llamó a la protección del personal sanitario, así como el de los bienes civiles “considerados indispensables”.

México pide suspensión de operaciones militares en Ucrania

Juan Ramón de la Fuente solicitó la suspensión de las operaciones militares en Ucrania que comenzaron el pasado 24 de febrero y que “ha dejado un saldo devastador”, con más de tres millones de refugiados y cerca de 1.8 millones de desplazados internos.

Añadió que la suspensión de las hostilidades es fundamental para la asistencia humanitaria y poder proveer la ayuda urgente que la población ucraniana necesita.

De igual forma aseveró que “lamentamos que a pesar de nuestros esfuerzos genuinos, de buena fe, no haya sido posible aún que este consejo haga un llamado inequívoco al cese de las hostilidades” entre Ucrania y Rusia.

