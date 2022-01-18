México reitera ante ONU, compromiso para proteger a las mujeres

El embajador de México ante el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Juan Ramón de la Fuente, reiteró compromiso de proteger a las mujeres "que participan en los procesos de paz y seguridad".

Juan Ramón de la Fuente, embajador de México ante el Consejo de Seguridad de la ONU, señaló que "Es de la mayor importancia para México, proteger a las mujeres que participan en los procesos de paz y seguridad".

Desde la ciudad de Nueva York, Juan Ramón de la Fuente, dijo ante el Consejo de Seguridad de ONU, destacó el papel de México como protector de las mujeres constructoras de paz en el mundo y de hecho aseguró que el mundo ha fallado en proteger a las mujeres, aseguró que el hecho de que sufran amenazas y violencia, "nos confirma que hay mucho trabajo por hacer".

Prioritario proteger a mujeres que participen en procesos de paz y seguridad, sostiene México 🇲🇽 en el Consejo de Seguridad de la ONU 🇺🇳



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Juan Ramón de la Fuente, embajador de México ante el Consejo de Seguridad de la ONU:

México insta a que el Consejo de Seguridad, se pronuncie cuando tenga conocimiento de estas situaciones, enviando una señal inequívoca de rechazo. Especial atención merecen las constructoras de paz que vienen a este Consejo a informarnos sobre la situación de sus países y que al hacerlo, arriesgan su integridad y la de sus familias.

Prioritario proteger a mujeres que participen en procesos de paz y seguridad, sostiene México en el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).



Juan Ramón de la Fuente, embajador de México ante el Consejo de Seguridad de la ONU:

México reitera su llamado para que todos los procesos de paz incluyan a las mujeres desde el inicio de las negociaciones y en todos los niveles de toma de decisiones. Las amenazas, represalias, el discurso de odio, la violencia sexual o cualquier otra forma de violencia dirigida a mujeres activistas, constructoras de paz y defensores de derechos humanos, son inadmisibles y debemos empeñarnos en erradicarlos.

Para logarlo, el embajador de México ante el Consejo de Seguridad de la ONU, agregó que es "urgente asegurar que todas las operaciones de paz, mandatadas por este Consejo, estén equipadas con los recursos materiales y humanos necesarios para monitorear y brindar esa protección a todas las participantes en los procesos de paz".