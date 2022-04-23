México teme que eliminar Título 42 en EU cause migración sin control

EU ha dicho que el 23 de mayo pondrá fin a la llamada orden del Título 42 emitida durante la pandemia de coronavirus en 2020 que efectivamente cerró el sistema de asilo de EU en su frontera compartida de 2 mil millas con México.

Eliminar la medida adoptada bajo la administración Trump para reforzar la frontera EU y México, alentará un aumento en la migración y provocará más ganancias para las bandas criminales, a menos que Washington haga más para ayudar a mitigar el impacto, aseguraron autoridades mexicanas.

El Título 42 permitía a las autoridades estadunidenses expulsar rápidamente a los inmigrantes indocumentados a México. Pero su eliminación corre el riesgo de aumentar aún más el número récord de inmigrantes que intentan ingresar a los EU, dijeron funcionarios y políticos.

Guillermo Asian / Coordinador Junta de Seguridad de Cd. Juárez:

Creo que las comunidades e instituciones no están preparadas. Hemos estado aprendiendo muy poco, los albergues todavía están prácticamente llenos, entonces creo que no estamos preparados.

El gobierno de México, que nunca favoreció la postura migratoria de línea dura de Trump, ha mirado con cautela cuando el presidente de EU, Joe Biden, trató de adoptar políticas más moderadas, consciente de que las señales cambiantes podrían alentar a más personas a hacer el viaje.

Hasta el momento, el gobierno de EU no ha propuesto a México ninguna medida adicional para abordar los posibles resultados de eliminar el Título 42, y eso debe abordarse, dijo un funcionario mexicano, que habló bajo condición de anonimato para hablar con franqueza.

El funcionario hizo los comentarios antes de la llegada de Julieta Valls Noyes, una alta funcionaria estadounidense de migración, quien voló a México esta semana para conversaciones que durarían hasta el fin de semana.

A menos que el gobierno de EU intensifique los vuelos de repatriación de los migrantes detenidos en la frontera, la derogación del Título 42 podría ser un "enorme incentivo" para cruzar y crear oportunidades para el crimen organizado, dijo un segundo funcionario mexicano.

México teme que eliminar Título 42 en EU, aumente migración y ganancias para bandas criminales.

"No hay garantías para eliminar Título 42 en EU", aseguran funcionarios mexicanos

México tiene poco margen para reforzar su frontera sur, dijo el funcionario, e instó a EU a trabajar más de cerca con México para cerrar las redes financieras que utilizan las bandas criminales para ganar dinero explotando a los migrantes.

La afluencia de migrantes que se espera que alimente la eliminación del Título 42 podría desencadenar crisis humanitarias en la frontera norte de México, dijo Víctor Clark Alfaro, experto en migración del Centro Binacional de Derechos Humanos en Tijuana.

Muchos migrantes ya están esperando en refugios en Tijuana para solicitar asilo o audiencias, agregó, anticipando más tensiones en los tribunales de inmigración de EU ya abrumados.

En comparación con el mismo período en 2021, las detenciones de migrantes en México se duplicaron en los primeros dos meses de este año después de alcanzar los niveles más altos registrados el año pasado.

Su viaje a menudo peligroso a través de México ha creado un lucrativo negocio de tráfico para los contrabandistas, según las autoridades. Miles de migrantes más varados en campamentos en la frontera entre EU y México también se han convertido en presa de la extorsión, dicen.

La autoridad nacional de migración de México, la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Departamento de Estado de EU no respondieron a las solicitudes de comentarios.