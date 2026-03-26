La mejor hora para llegar al Estadio Banorte para ver el México vs. Portugal el sábado 28 de marzo
Conce cuál es la mejor hora para llegar al Estadio Banorte y disfrutar el México vs. Portugal este 28 de marzo sin filas, tráfico ni contratiempos de última hora.
Si planeas asistir al partido entre México vs. Portugal este sábado 28 de marzo, llegar con anticipación al estadio puede marcar la diferencia entre disfrutar la experiencia completa o enfrentar largas filas y contratiempos. Aquí te decimos cuál es la mejor hora para llegar al partido.
Considerar factores como el tráfico, los accesos, la revisión de seguridad y la llegada de todos los aficionados te ayudará a organizar mejor tu llegada y asegurar tu ingreso más fácil al recinto.
¿Cuál es la mejor hora para llegar al Estadio Banorte para el partido México-Portugal?
Prepara el reloj y carga el celular. Si el partido entre México y Portugal arranca a las 19:00 horas, lo ideal es anticiparse y llegar al estadio entre las 4:30 y 6:00 de la tarde para evitar contratiempos.
Esto porque las autodides adviertiron que habrá cortes y desvíos en vialidades clave como Avenida Santa Úrsula, Anillo Periferico, Avenida de Imán, Gran Sur y Calzada de Tlalpan, lo que podría complicar tu llegada.
Además, el acceso estará controlado: solo podrán ingresar peatones con boleto o residentes que acrediten domicilio, mientras que el estacionamiento operará de forma parcial y exclusiva.
Como alternativa, se habilitarán puntos de descenso para taxis por aplicación en Viaducto Tlalpan y en Acoxpa, por lo que planear con tiempo será clave para evitar filas, tráfico y retrasos.
Rutas de RTP para llegar al México vs. Portugal en el Estadio Banorte
Para facilitar la llegada de los aficionados al México vs. Portugal, se habilitarán cinco rutas de RTP que conectarán distintos puntos de la ciudad con el Estadio Banorte.
Estas opciones de transporte público buscan reducir el uso del automóvil, evitar congestionamientos en las principales vialidades y ofrecer una alternativa accesible y directa para llegar al partido sin contratiempos.
- Auditorio Nacional: El punto de ascenso será en la Calle Auditorio al CETRAM Huipulco. Tiempo de recorrido de aproximadamente 50 minutos.
- Plaza Carso (Zona Polanco): El punto de ascenso será en Santo Tomás a Santa Úrsula. Tiempo de recorrido de aproximadamente 80 minutos.
- Centro Santa Fe: El punto de ascenso será en Centro Santa Fe al CETRAM Huipulco. Tiempo de recorrido de aproximadamente 40 minutos.
- Six Flags: El punto de ascenso será en Six Flags al CETRAM Huipulco. Tiempo de recorrido de aproximadamente 30 minutos.
- Parque Ecológico Xochimilco: El punto de ascenso será dentro del parque al CETRAM Huipulco. Tiempo de recorrido de aproximadamente 40 minutos.