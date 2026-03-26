La mejor hora para llegar al Estadio Banorte para ver el México vs. Portugal el sábado 28 de marzo

Si planeas asistir al partido entre México vs. Portugal este sábado 28 de marzo, llegar con anticipación al estadio puede marcar la diferencia entre disfrutar la experiencia completa o enfrentar largas filas y contratiempos. Aquí te decimos cuál es la mejor hora para llegar al partido.

Considerar factores como el tráfico, los accesos, la revisión de seguridad y la llegada de todos los aficionados te ayudará a organizar mejor tu llegada y asegurar tu ingreso más fácil al recinto.

¿Cuál es la mejor hora para llegar al Estadio Banorte para el partido México-Portugal?

Prepara el reloj y carga el celular. Si el partido entre México y Portugal arranca a las 19:00 horas, lo ideal es anticiparse y llegar al estadio entre las 4:30 y 6:00 de la tarde para evitar contratiempos.

Esto porque las autodides adviertiron que habrá cortes y desvíos en vialidades clave como Avenida Santa Úrsula, Anillo Periferico, Avenida de Imán, Gran Sur y Calzada de Tlalpan, lo que podría complicar tu llegada.

Además, el acceso estará controlado: solo podrán ingresar peatones con boleto o residentes que acrediten domicilio, mientras que el estacionamiento operará de forma parcial y exclusiva.

Como alternativa, se habilitarán puntos de descenso para taxis por aplicación en Viaducto Tlalpan y en Acoxpa, por lo que planear con tiempo será clave para evitar filas, tráfico y retrasos.

Rutas de RTP para llegar al México vs. Portugal en el Estadio Banorte

Para facilitar la llegada de los aficionados al México vs. Portugal, se habilitarán cinco rutas de RTP que conectarán distintos puntos de la ciudad con el Estadio Banorte.

Estas opciones de transporte público buscan reducir el uso del automóvil, evitar congestionamientos en las principales vialidades y ofrecer una alternativa accesible y directa para llegar al partido sin contratiempos.

