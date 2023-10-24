Dan importante anuncio para beneficiarios que quieran conservar Mi Beca para Empezar CDMX

El programa Mi Beca para Empezar es un apoyo económico que reciben las y los estudiantes de escuelas públicas de nivel básico de la Ciudad de México. Este apoyo tiene como objetivo contribuir a la economía familiar y garantizar el derecho a la educación.

El programa otorga un apoyo mensual de 970 pesos a las y los estudiantes de preescolar, mil 100 pesos a primaria, y de mil 180 pesos a las y los estudiantes de secundaria. Este apoyo se puede utilizar para cubrir gastos escolares, como útiles, uniformes y transporte.

¿Qué hacer para conservar el apoyo de Mi Beca para Empezar CDMX?

Si ya eres beneficiario del programa Mi Beca para Empezar para niñas y niños, debes realizar tu registro para el ciclo escolar 2023-2024. Solo tienes que seguir estos sencillos pasos:

Ingresa al sitio web aquí

Da clic en Iniciar solicitud

Ingresa a tu cuenta LLAVE CDMX con tu correo electrónico y contraseña

con tu correo electrónico y contraseña Se desplegará un recuadro con una leyenda con esto ya estás registrado como tutor

No olvides revisar que estén todos tus beneficiarios. Si necesitas agregar uno da clic en "Registrar otro beneficiario"

Si ya están todos tu registro está completo para este ciclo escolar. Ya solo da clic en Aceptar y listo, has terminado tu registro

¿Cuándo depositan el dinero de Mi Beca para Empezar?

A todos los beneficiarios de nuevo ingreso y los que concluyeron su registro exitosamente, estarán recibiendo su depósito durante el mes de octubre.

Los beneficiarios del programa Mi Beca para Empezar para niñas y niños, deben realizar lo que a continuación te mostramos para conservar su apoyo económico.|@BienestarEdu

¿Cómo registrar a un alumno de nuevo ingreso a Mi Beca para Empezar?

Para registrarse en el programa Mi Beca para Empezar, los interesados deben ingresar a la plataforma digital del programa. Para ello, es necesario tener a la mano una identificación oficial, un comprobante de domicilio y contar con la Cuenta LLAVE CDMX.

Una vez que se ingresa a la plataforma, se debe dar clic en el botón “realizar registro” y completar el formulario correspondiente. El formulario solicita información personal del beneficiario, como su nombre, fecha de nacimiento, dirección y teléfono.

También solicita información sobre la escuela en la que está inscrito el beneficiario. El registro en el programa Mi Beca para Empezar es gratuito y sencillo. Los interesados pueden realizarlo en cualquier momento del año.