Dan importante anuncio para beneficiarios que quieran conservar Mi Beca para Empezar CDMX
Los beneficiarios del programa Mi Beca para Empezar para niñas y niños, deben realizar lo que a continuación te mostramos para conservar su apoyo económico.
El programa Mi Beca para Empezar es un apoyo económico que reciben las y los estudiantes de escuelas públicas de nivel básico de la Ciudad de México. Este apoyo tiene como objetivo contribuir a la economía familiar y garantizar el derecho a la educación.
El programa otorga un apoyo mensual de 970 pesos a las y los estudiantes de preescolar, mil 100 pesos a primaria, y de mil 180 pesos a las y los estudiantes de secundaria. Este apoyo se puede utilizar para cubrir gastos escolares, como útiles, uniformes y transporte.
¿Qué hacer para conservar el apoyo de Mi Beca para Empezar CDMX?
Si ya eres beneficiario del programa Mi Beca para Empezar para niñas y niños, debes realizar tu registro para el ciclo escolar 2023-2024. Solo tienes que seguir estos sencillos pasos:
- Ingresa al sitio web aquí
- Da clic en Iniciar solicitud
- Ingresa a tu cuenta LLAVE CDMX con tu correo electrónico y contraseña
- Se desplegará un recuadro con una leyenda con esto ya estás registrado como tutor
- No olvides revisar que estén todos tus beneficiarios. Si necesitas agregar uno da clic en "Registrar otro beneficiario"
- Si ya están todos tu registro está completo para este ciclo escolar. Ya solo da clic en Aceptar y listo, has terminado tu registro
¿Cuándo depositan el dinero de Mi Beca para Empezar?
A todos los beneficiarios de nuevo ingreso y los que concluyeron su registro exitosamente, estarán recibiendo su depósito durante el mes de octubre.
¿Cómo registrar a un alumno de nuevo ingreso a Mi Beca para Empezar?
Para registrarse en el programa Mi Beca para Empezar, los interesados deben ingresar a la plataforma digital del programa. Para ello, es necesario tener a la mano una identificación oficial, un comprobante de domicilio y contar con la Cuenta LLAVE CDMX.
Una vez que se ingresa a la plataforma, se debe dar clic en el botón “realizar registro” y completar el formulario correspondiente. El formulario solicita información personal del beneficiario, como su nombre, fecha de nacimiento, dirección y teléfono.
También solicita información sobre la escuela en la que está inscrito el beneficiario. El registro en el programa Mi Beca para Empezar es gratuito y sencillo. Los interesados pueden realizarlo en cualquier momento del año.