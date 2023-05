Microsismos en Texcoco: ¿Tienen que ver con el Popocatépetl?

La madrugada del lunes 22 de mayo, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) registró cinco microsismosen el municipio de Texcoco, en el Estado de México (Edomex); fueron de 1.6 grados hasta los 2.1, con una profundidad de ocho kilómetros. ¿Tiene algo qué ver el volcán Popocatépetl con estos movimientos?

Esa situación puso en alerta, que no en alarma, a las autoridades de la Protección Civil del Estado de México, quienes realizan un monitoreo de la situación.

Rubén Mata, subdirector de Protección Civil de Texcoco informó: “tuvimos el reporte del Sismológico Nacional, donde mencionaba que había existido unos microsismos, checamos el epicentro que dictaba que eran los terrenos experimentales de Chapingo, se desplegaron unidades para hacer las revisiones”.

En ese sentido, indicó que se revisó si había alguna situación que llamara la atención o visualmente hubiera alguna fisura o alguna grieta o alguna situación del porque del registro de sismológico y “la verdad, no, todo estaba muy bien”.

Los vecinos de la zona no percibieron los microsismos, como lo confirmó Cornelio Cornejo habitante de Texcoco quien dijo “por aquí no se sienten”.

O Fernanda, otra habitante de Texcoco: “La verdad que aquí no se sintió nada y tampoco, incluso están las alarmas de la escuela y no sonaron, no se sintió nada”.

Jorge Jiménez,un habitante de Texcoco recordó: “No, solamente fueron con noticias de que me enteré de que se habían registrado algunos microsismos, pero no los sentimos la verdad, nadie de la familia…”

SISMO Magnitud 2.1 Loc. 1 km al SURESTE de TEXCOCO DE MORA, MEX 22/05/23 02:30:23 Lat 19.49 Lon -98.88 Pf 8 km — Sismológico Nacional (@SSNMexico) May 22, 2023

Microsismos desde 2022 en la zona de Texcoco

En febrero del 2022, en la comunidad de Coatlinchan, ahí mismo en Texcoco, habitantes percibieron varios microsismos, por lo que un equipo de geólogos realizaron estudios al subsuelo.

Miguel Ángel Martínez, director de Protección Civil y Bomberos en Texcoco informó a la ciudadanía “que en el caso particular de Texcoco,es que los microsismos son movimientos aislados, no dependen de lo que está pasando en el volcán, sino son cuestiones de aspectos naturales”.

Podrían deberse “a la sobreexplotación de los mantos acuíferos, movimientos que se puedan dar en la tierra, pero así algo relevante no, que la ciudadanía debe de estar tranquila”.