“Tuve miedo, me bloqueé", mujer víctima de agresión sexual

“Primero llegó este sujeto diciéndome mi amor, diciéndome así, faltándome al respeto, y luego llegó, y me pidió unas paletas, a lo que yo agaché para la vitrina a tomarlas para darle lo que me había pedido, pues fueron unas paletas, en unas de esas me dio una nalgada, pues obviamente fue súper incómodo pero a la vez, pues como que yo tuve miedo y me bloqueé, entonces no supe que hacer,” son las palabras de la mujer que fue víctima de agresión sexual mientras despachaba a un cliente en una panadería en Xochitepec, Morelos.

Es así como la mujer expresó su sentir, ante las cámaras de Fuerza Informativa Azteca. Ella desea mantener el anonimato, debido a la revictimización que ha experimentado desde aquel 8 de marzo. En pleno día internacional de la mujer.

Habla mujer que sufrió agresión en panadería en Xochitepec, Morelos

"¿De quién son?, ¿de quién son mi amor” son las palabras que se escucha en la video grabación de cámaras de vigilancia que captaron la agresión sexual, es lo que dice el hombre antes de propinarle una nalgada.

La mujer dice era la primera vez que veía a su agresor, así lo declaró: “era un cliente y esta vez fue la primera vez que pasó a comprar y me tocó, incluso he escuchado así comentarios de que hay, pues ella le dio entrada, cuando no fue así en realidad y pues sí desafortunadamente sí algunos comentarios han sido de que por qué no hice nada, porque en ese entonces yo me bloqueé, sentí mucho miedo y pues sí no supe que hacer, la verdad.”

El hombre de la grabación fue identificado como miembro del club de golf que está asociado con el local comercial, sin embargo es un negocio público e independiente. A pesar de que se informó que el club de golf le retiró la membresía al sujeto, él todavía puede ingresar a la panadería en la que todavía trabaja la mujer.

Tras los hechos, la víctima recibió apoyo por parte de la administración de la panadería para presentar su denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Morelos.

“Todavía pues estoy con temor, de que vaya a hacer algo, no sé, este sujeto, pero a la vez con coraje porque quiero que en realidad se haga justicia a esto, porque no es justo,” con esas palabras finalizó la entrevista la víctima de agresión sexual el pasado 8 de marzo mientras laboraba.

Al momento la Fiscalía Morelos continúa con las investigaciones y el proceso de justicia. Del responsable del abuso, aún no se ha presentado ante las autoridades.