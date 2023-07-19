No tuvo que haber ocurrido: Miembros del G20 condenaron la salida de Rusia del Acuerdo de granos del Mar Negro

Varios miembros del G20 condenaron la decisión de Rusia de abandonar el acuerdo de granos del Mar Negro, que permitía la exportación segura de granos desde Ucrania por esta ubicación, dijo la ministra de Finanzas india, mientras crece la preocupación en los países más pobres por un aumento del precio de los alimentos tras la decisión de Moscú.

Rusia interrumpió el lunes su participación en el acuerdo de granos del Mar Negro, auspiciado por Naciones Unidas, por lo que calificó de incumplimiento de sus exigencias de aplicar un acuerdo paralelo que suavizaba las normas para sus propias exportaciones de alimentos y fertilizantes.

Los miembros del G20, de las principales economías del mundo, condenaron la decisión rusa durante una reunión de dos días de los responsables de política económica y financiera del bloque en la ciudad occidental india de Gandhingar, según la ministra india de Finanzas, Nirmala Sitharaman.

Varios miembros lo condenaron diciendo que no debería haber ocurrido (...) el paso por el Mar Negro no debería haberse detenido o suspendido. Nimala Sitharaman / Ministra de Finanzas de India

Los líderes financieros del G20 no han sido capaces de alcanzar "un lenguaje común" sobre la guerra en Ucrania, que comenzó el 20 de febrero de 2022, dijo Sitharaman.

La falta de consenso hizo que India, que ocupa la presidencia del G20 desde diciembre, emitiera un resumen de la presidencia al final de la reunión en lugar de una declaración conjunta.

Según el resumen, la mayoría de los miembros del G20 condenaron la guerra en Ucrania, con la excepción de China y Rusia, que se distanciaron del documento. Pekín declaró que el foro no era el lugar adecuado para debatir cuestiones geopolíticas.

Sitharaman dijo que India basó su declaración en el lenguaje de la cumbre de líderes del G20 celebrada el año pasado en Bali, y añadió que ahora correspondía a los líderes pronunciarse sobre cualquier cambio durante una cumbre en septiembre.

Here's how the vibrant capital of #Gujarat is decked up to host the 3⃣rd Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting where delegates will engage in discussions concerning crucial global economic issues.



🗓️ July 17-18

📍 Gandhinagar #G20India #FMCBG pic.twitter.com/C6jfpRXsq3 — G20 India (@g20org) July 16, 2023

¿Por qué es importante el Acuerdo de granos del Mar Negro al que hace referencia el G20?

Ucrania es un gran productor de cereales y oleaginosas, y la interrupción de sus exportaciones al estallar la guerra con Rusia disparó los precios mundiales de los alimentos a máximos históricos. El acuerdo actual, de julio de 2022, unos cinco meses después del inicio de la guerra, contribuyó a bajar los precios y aliviar la crisis alimentaria mundial.

El grano ucraniano también ha desempeñado un papel directo, con 725.mil 200 toneladas o el 2,2% de los suministros enviados a través del corredor, en el Programa Mundial de Alimentos (PMA) de Naciones Unidas, que ayuda a países como Etiopía, Somalia y Yemen.