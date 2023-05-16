Miembros de la embajada de Estados Unidos en Nigeria fueron atacados a tiros

Medios internacionales reportaron un ataque contra miembros de la embajada de Estados Unidos en Nigeria. No obstante, la Casa Blanca anunció que no hay ciudadanos estadounidenses heridos.

Al menos 15 personas fueron secuestradas en la comunidad de Pegi por un grupo de hombres armados nigerianos, de acuerdo con medios locales, quienes informaron que los atacantes lanzaron disparos al aire mientras capturaban a las víctimas.

Autoridades de Nigeria indicaron que los secuestradores no se han puesto en contacto con familiares de las víctimas ni con el gobierno, pero la policía está trabajando en identificar a las personas raptadas.