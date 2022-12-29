Unidad pide Mier a diputados de Morena que se adjudican espectaculares de Sheinbaum

El líder de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, pidió a los legisladores de su partido mantener la calma y no violar la ley electoral con pronunciamientos del pago de espectaculares para promover a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.

Dijo que en nada ayuda que entre diputados de Morena se confronten con pronunciamientos a favor y en contra de tal aspirante a la presidencia, pues, lo que hoy se requiere es mantener la unidad en el proyecto.

Mier pide calma al interior de Morena.

Ignacio Mier reconoció que si bien hay efervescencia al interior de Morena “no entremos entre nosotros en disputas porque no ayuda a la unidad y, al contrario, ellos son agentes políticos, son promotores del cambio, tienen una gran responsabilidad de respeto, de no violentar la ley a todos los que van a participar, que se serenen. Nos pongámonos todos una bolsa de hielo en la cabeza, que pensemos en la unidad de nuestro movimiento, en la unidad de nuestro partido, que incluso hay cosas que en nada benefician a quien tiene la legítima aspiración de participar en algo que es sustantivo para nosotros que es la continuidad de la Cuarta Transformación”.

Por su parte, Leonel Godoy, vice coordinador de la bancada de Morena en San Lázaro dijo que los dichos de sus compañeros diputados no son para desafiar al INE.

“Fue una respuesta a una resolución del INE, pidiéndole a la Jefa de Gobierno. Además, quiero subrayarlo, de manera grosera, le mandaron el cómo declarar, el machote, deslindándose. Simplemente se acató y salieron unas diputadas y diputados a decir que ellos fueron los que contrataron estos espectaculares. Es todo, no hay más”, puntualizó Godoy.