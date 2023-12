Migrante hondureño no se rinde; ha intentado cruzar 12 veces a Estados Unidos

Raúl Antonio Mendoza, es un migrante hondureño, tiene 50 años y ha caminado miles de kilómetros con la caravana “Latinoamérica Unida” pese a que no cuenta con su pie derecho.

Es la doceava ocasión que abandona Honduras en busca del sueño americano y narra cómo en el año 2018 cuándo pasaba por Coatzacoalcos, Veracruz, al momento de subirse a “La Bestia” sufrió un accidente.

Me subí al tren y en el tren, en la muela metí el pie, se frenó, me apretó y me quebró todos los dedos, me rajó todo el pie, en el hospital me dejaron 9 días y me lo cortaron porque el pie se me puso negro”, relata el migrante hondureño.

A pesar de esta discapacidad, Raúl Antonio no se echa para atrás y sigue intentando cruzar a Estados Unidos, no importa cuántas veces lo tenga que hacer.

“No tengo un pie, pero Dios me da fuerzas y aquí vamos aguantando. Yo no tengo mi pie y no le rajo, avanzando para delante”, sostiene.

Aunque su paso es más lento que el de los demás migrantes que integran la caravana, emprendió este camino con actitud, dice que si es necesario puede correr y agradece el apoyo de sus compañeros que en ocasiones lo ayudan a sostenerse.

“Sí pues, me quedo atrás, como no estoy completo de mi pie, la resistencia que tienen ellos que tienen todo el pie completo, yo no pero ahí voy siguiendo atrás de ellos. Cuando no puedo caminar con el zapato, con puro calcetín”, describe.

12 veces ha intentado cruzar a EU

Raúl Antonio Mendoza, muestra tener ánimo de seguir caminando hasta lograr su objetivo y de las 12 veces que ha buscado llegar a Estados Unidos, lo ha conseguido una sola vez, cuando era joven.

Dice que sus malas decisiones provocaron que lo deportaran, pero ahora con madurez espera nuevamente alcanzar otra vez el sueño americano.

¿Cómo funciona el proceso de deportación?

¿Qué es deportación, apelación de una orden de deportación y proceso de readmisión a Estados Unidos? La deportación es el proceso de expulsión de Estados Unidos de un extranjero por no cumplir con las leyes del país.

Un extranjero puede ser detenido y deportado si:



Ingresó al país ilegalmente.

Cometió un delito o violó las leyes de Estados Unidos.

Desobedeció repetidamente las leyes de inmigración (no cumplió con los permisos o condiciones para estar en el país) y es buscado por inmigración.

Está involucrado en actos criminales o representa una amenaza para la seguridad pública.

Cabe mencionar que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), informó que hasta noviembre pasado han facilitado la deportación de más de 380 mil migrantes irregulares, que no lograron demostrar una “base legal” para permanecer en Estados Unidos.