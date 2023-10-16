Migrantes derriban vallas metálicas en Parque Ecológico de Tapachula, Chiapas

En medio de otra ola de migrantes que se está registrando en el sur de México, un grupo de indocumentados provenientes sobre todo de Haití derribaron vallas metálicas para ingresar al Parque Ecológico de Tapachula, Chiapas en donde la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) los atiende.

Los migrantes en su mayoría haitianos derribaron vallas metálicas en el parque ecológico donde la Comar da atención a miles de migrantes que ingresaron a territorio mexicano luego que algunos bloqueos en Guatemala se levantaran.

La Comar indicó que ante el aumento de la demanda por la llegada de más grupo de migrantes provenientes de países como Venezuela, Colombia Haití y algunos de África, podrán atender entre mil 800 y dos mil personas diarias.

Los migrantes están divididos en dos filas y esta mañana, los haitianos y africanos en su desesperación dieron portazo y derribaron algunas vallas por lo que alrededor de cien de ellos pudieron ingresar.

La Guardia Nacional intentó contenerlos con un equipo antimotines, pero los migrantes empujaron las vallas metálicas que protegen e ingresaron. Las autoridades no reportaron personas heridas a pesar de la estampida.

Migrantes haitianos “rompieron” las vallas metálicas, desesperados por intentar ingresar a la @comar_sg en #Tapachula. Un nuevo intento de “portazo” al gobierno mexicano, que no atiende de raíz la crisis migratoria en la frontera sur. pic.twitter.com/utGiOXquDh — Cheché Torres (@Chechetc) October 16, 2023

Llegan más migrantes a México

Se calcula que este lunes llegaron cerca de seis mil migrantes a Tapachula, en su mayoría de Haití, tras la liberación de algunos bloqueos carreteros en Guatemala, donde la crisis política había obstaculizado el flujo migratorio la semana pasada.

"Este fin de semana han llegado mínimo unos 6 mil migrantes, el centro de la ciudad y los hoteles están abarrotados, aquí vemos en el parque ecológico unos 5 mil migrantes, muchos van a la frontera norte o buscando un lugar donde quedarse", dijo a los medios Irineo Mujica, director de la organización Pueblos Sin Fronteras.

