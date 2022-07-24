Al menos 17 migrantes haitianos mueren tras naufragio en las Bahamas

Diecisiete personas murieron después de que una embarcación que transportaba a decenas de migrantes haitianos naufragó frente a la costa de las Bahamas, informaron las autoridades isleñas el domingo 24 de julio.

Hoy son más los migrantes haitianos intentan llegar a Estados Unidos para huir de la violencia de las bandas y la pobreza que azotan su país.

Los equipos de rescate recuperaron 17 cuerpos, incluido un bebé, y 25 personas fueron rescatadas del naufragio, dijo el primer ministro de las Bahamas, Philip Davis, en una conferencia de prensa. Davis agregó que las autoridades creen los migrantes que estaban en una lancha rápida que se dirigía a Miami.

"Se cree que la embarcación zozobró con el mar agitado", añadió el primer ministro de las Bahamas.

Hasta 60 personas podrían haber estado a bordo y se presume que hay más migrantes desaparecidos, dijo el Comisionado de Policía Clayton Fernander.

Una embarcación que transportaba migrantes haitianos se volcó frente a la costa de las #Bahamas, lo que ocasionó la muerte de 17 personas.

Otros 21 inmigrantes entre ellos 17 hombres y cuatro mujeres- fueron rescatados 7 millas de la isla de Nueva Providencia. #N4V pic.twitter.com/f3fRa1d6hX — Noticias 4Visión (@noticias4vision) July 24, 2022

¿Qué se sabe del naufragio que cobro la vida de 17 migrantes haitianos?

Las autoridades bahameñas dijeron que dos personas fueron detenidas, ambas de Bahamas, por la presunta operación de contrabando de personas. Se cree que todas las personas recuperadas vivas, muertas o que seguían desaparecidas del naufragio eran migrantes procedentes de Haití.

La policía de Bahamas dijo que la embarcación volcó a unos 11 kilómetros de la isla de Nueva Providencia.

Las Bahamas son una ruta de tránsito frecuente para los migrantes haitianos que quieren llegar a Estados Unidos. Los peligrosos viajes por mar en embarcaciones desvencijadas se han hecho cada vez más comunes en el último año.

El ministro de Inmigración, Keith Bell, dijo que los migrantes supervivientes indicaron que habían pagado entre 3,000 y 8,000 dólares por el viaje.

"Lloramos las vidas perdidas de quienes buscan una vida mejor", dijo Bell. "Los que están aquí con familias y amigos en Haití, animen a sus seres queridos a no arriesgar sus vidas".