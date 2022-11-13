Detienen a 175 personas de una red que traficaba migrantes desde España

La detención de 175 personas ha acabado con una red que habilitaba la entrada y permanencia en España de migrantes, en su mayor parte de la India y Nepal, para su tránsito luego a otros países, sobre todo México, y con Estados Unidos como destino final. La Policía Nacional, con el apoyo de Europol y autoridades de Estados Unidos, ha desarticulado la trama, que, en su sede de Madrid, estaba compuesta por 16 personas. La organización cobraba hasta 30,000 euros a cada migrante, a quienes proveía de documentación falsa para burlar los controles aeroportuarios, según un comunicado de la Policía Nacional, que calcula que solo en lo que va de año se había facilitado el tráfico ilegal de 450 personas y se habían emitido 500 documentos falsos. La desarticulación de la red de tráfico de migrantes frustró el traslado "inminente" de 33 migrantes que vivían hacinados en varios "pisos patera" de Madrid.

Según detalla la nota de la Policía, la investigación, que se ha desarrollado a lo largo de 10 meses, se inició tras detectarse en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas un "incremento sustancial" de ciudadanos de la región de India y Nepal que tenían por destino México y que portaban documentación falsificada. El hecho encajaba con una advertencia de Estados Unidos, que había alertado del aumento de personas de esa parte de Asia que pretendían entrar en territorio estadounidense desde México y tras haber pasado por España.

Las pesquisas concluyeron que el entramado desarticulado formaba parte de una gran red criminal internacional que se había especializado en el tráfico ilegal de personas migrantes. Los llevaban en avión desde India y Nepal hasta Europa, sobre todo a Serbia, y desde el país balcánico los hacían cruzar por vía terrestre a Rumanía. Desde allí, tras pasar por Hungría, Austria, Italia y Francia, entraban en España.

🚩Detenidas 175 personas y desarticulada una organización criminal dedicada al tráfico ilegal de migrantes procedentes de #India y #Nepal



Cobraban hasta 30.000 euros a cada migrante, a los proporcionaban documentación falsa para eludir los controles policiales aeroportuarios pic.twitter.com/P6eJN1HRPQ — Policía Nacional (@policia) November 12, 2022

La trama destinaba vehículos para llevar a los migrantes hasta Madrid una vez habían cruzado la frontera y en la capital española los albergaba en "condiciones de hacinamiento e insalubridad" antes de su salida a México. En algunos casos, los miembros de la organización les retiraban la documentación y les facilitaban drogas de síntesis y psicotrópicos.

En colaboración con otras células criminales afincadas en Turquía y Grecia, la red desmantelada se encargaba de elaborar y proveer a los migrantes de documentos falsos, principalmente permisos de residencia y visados de países europeos y países Schengen, para salir desde el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas hacia México. También utilizaban documentos de identidad, pasaportes y permisos de residentes legales con los que, por medio del conocido método "look alike" ("parecido" en inglés), los migrantes se hacían pasar por los verdaderos propietarios en virtud de su parecido físico existente.

En los diez meses de la investigación, los agentes detuvieron a 159 personas en el aeropuerto madrileño por delito de falsedad documental y se han incautado de 168 documentos falsos. Además, durante el operativo final desarrollado en Madrid, se ha practicado la entrada y registro en cinco domicilios e inspeccionado dos establecimientos en los que se ha arrestado a 16 personas más, a los que se les imputan delitos de pertenencia a organización criminal, favorecimiento de la inmigración ilegal y falsedad documental.

En los registros, los agentes han aprehendido 6,310 euros, 450 dólares, un vehículo, 28 documentos presuntamente falsos, 11 tapones para falsificar sellos de entrada y salida de aeropuertos, diversos dispositivos electrónicos y numerosa documentación relevante para la investigación.

