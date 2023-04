¡Justicia! Alguien tiene que pagar por los migrantes muertos en Ciudad Juárez

¿Estamos ante una verdadera búsqueda de la justicia o una simulación? A 16 días del incendio que dejó 40 migrantes muertos en Ciudad Juárez, Chihuahua, todavía no hay nadie que se enfrente a la justicia.

Hay cinco detenidos, el migrante que presuntamente inició el fuego, dos agentes migratorios y dos de seguridad privada, pero nadie de los altos mandos del Instituto Nacional de Migración (INM). Alguien tuvo que ordenar que esa puerta no se abriera y como resultado, los migrantes murieron de forma inhumana.

FGR contra cuatro dirigentes del INM, entre ellos, Francisco Garduño

La Fiscalía General de la República (FGR) giró una orden de aprehensión en contra de cuatro dirigentes del INM, entre ellos, Francisco Garduño, el director que ha estado muy escondido desde el incidente. ¿Le van a aplicar un verdadero juicio?

Hemos visto tantas cosas en este país que ya no sabemos qué creer, además Garduño es amigo cercano del presidente. Llegó al INM con la encomienda de acabar con la corrupción y aplicar un plan “humano” a favor de los migrantes, hasta ahora, no hemos visto buenos resultados. ¿Sí lo van a detener, a enjuiciar? ¿Habrá justicia?

¿Qué pasó con los migrantes en Ciudad Juárez?

Por la noche del 28 de marzo, un motín dentro de las instalaciones del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez provocó un fuerte incendio que dejó 40 migrantes muertos, ya que no pudieron escapar del fuego.

Después, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo que la emergencia comenzó por una protesta, ya que los migrantes le prendieron “fuego a unas colchonetas y se produce un incendio, pero sobre todo hay intoxicación, porque la puerta estaba cerrada, porque quien tenía la llave no estaba”.

En la conferencia mañanera del martes 11 de abril, el mandatario aseguró que “quienes prendieron fuego no estaban pensando que la puerta estaba cerrada, porque nadie actúa de esa manera, no van a suicidarse, pues, no, era una protesta”.