Un autobús en el que viajaban 66 migrantes procedentes del Darién, cayó a un precipicio en el distrito de Gualaca, Panamá, lo que dejó al menos 39 muertos.

María Isabel Sarabia, subdirectora de Migración, confirmó que la cifra de fallecidos es de 39 y varios heridos; según la funcionaria, el conductor se pasó la entrada y al circular en reversa terminó en el precipicio.

“El autobús de color azul con placa 5B-54, llevaba 66 pasajeros a bordo. La información preliminar indica que 39 personas lamentablemente han perdido la vida, los heridos están siendo atendidos en los distintos hospitales y centros de salud”, precisó.

Por su parte, la Procuraduría General de la Nación señaló a través de redes sociales que ya iniciaron las primeras diligencias de investigación sobre este accidente, en el que murieron varios migrantes cuando eran trasladados a un albergue.

El #autobús quedó destruido tras el percance.



Los 66 #migrantes salían de el #Darién; los cuerpos de emergencia se trasladan al lugar del #accidente.



📹 | Alianza Informativa Latinoamericana. pic.twitter.com/G5ih1ix4AC — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 15, 2023

Presidente de Panamá lamenta muerte de migrantes tras accidente

Laurentino Cortizo, presidente de Panamá, lamentó el accidente y aseguró que los equipos de gobierno acudieron al punto para brindar asistencia médica a los sobrevivientes.

“Esta noticia es lamentable para Panamá y para la región. El Gobierno Nacional extiende sus condolencias a los familiares de los fallecidos en este accidente”, escribió en sus redes sociales.

Esta noticia es lamentable para Panamá y para la región. El Gobierno Nacional extiende sus condolencias a los familiares de los fallecidos en este accidente, y reitera su compromiso con seguir brindando ayuda humanitaria y condiciones dignas para enfrentar la migración irregular. — Nito Cortizo (@NitoCortizo) February 15, 2023

Las primera cifra apuntaba a unos 15 muertos, sin embargo, fue ajustada a 39 por la ministra de Migración, Samira Gozaine. Se desconoce la nacionalidad de los migrantes, según las autoridades.

En redes sociales, el Sistema Único de Manejo de Emergencias Prehospitalarias (SUME) compartió imágenes del accidente en Gualaca, hasta donde llegaron ambulancias que trasladaron a los heridos a un hospital.

🚨#AEstaHora | Atendemos accidente de un bus en Los Planes de Gualaca. Las ambulancias 136 y 160 del #SUME, trasladan 4 pacientes a centro hospitalario y la 176 y 180 se encuentran en la escena junto a @BCBRP @CSSPanama @CruzRojaPanama y @migracionpanama. pic.twitter.com/Wehs6pXADj — SUME Panamá (@SUME911) February 15, 2023

La Cruz Roja Panameña también auxilió a los migrantes que resultaron heridos en el “terrible accidente donde el bus que los trasladaba hacia la estación de recepción migratoria Planes de Gualaca, se accidentara gravemente”.

