Alcaldesa de Chicago pide a gobernador de Texas no envíe migrantes

La alcaldesa de Chicago Lori E. Lightfoot envió una carta al gobernador de Texas, Greg Abbott, pidiendo a su administración a detener la acción inhumana y peligrosa de transportar inmigrantes en autobús a Chicago. La Ciudad es consciente de que el Estado de Texas planea reanudar el transporte de personas y familias a ciudades de los Estados Unidos, incluida Chicago. Desde agosto de 2022, la ciudad ha recibido a más de 8000 hombres, mujeres y niños.

NEW YORK, NEW YORK - OCTOBER 7: Migrants arrive on a bus from Texas to the Port Authority bus station on October 7, 2022 in New York City. NYC Mayor Eric Adams declared a state of emergency in response to thousands of migrants bused to the city in recent months from the U.S. southern border. (Photo by Leonardo Munoz/VIEWpress)|VIEW press/Corbis via Getty Images

“Chicago es una ciudad acogedora y colaboramos con los socios del condado, el estado y la comunidad para enfrentar este desafío, pero su falta de consideración o coordinación en un intento de causar caos y ganar puntos políticos ha resultado en un punto de inflexión crítico en nuestra capacidad. recibir a las personas y familias de manera segura, ordenada y digna. Simplemente no tenemos más refugios, espacios o recursos para acomodar un aumento de personas en este nivel, con poca coordinación o cuidado, que no represente un riesgo para ellos ni para los demás”, dice la carta de la alcaldesa Lightfoot.

La ciudad de Chicago sabe que el estado de Texas planea reanudar el transporte de personas y familias a ciudades de los Estados Unidos, incluida Chicago, a partir del lunes 1 de mayo. Estoy, una vez más, apelando a su mejor naturaleza y pidiéndole que detenga esta acción inhumana y peligrosa.

Chicago Mayor Lori Lightfoot sent a letter to Texas Gov. Greg Abbott on Sunday urging him to not bus any more migrants to Chicago, calling his move “inhumane and dangerous.” #Illinois pic.twitter.com/4t8ar9OIuW — BlueRoomStream (@BlueRoomStream) May 1, 2023

En la carta, la alcaldesa detalla que los migrantes son transportados de manera inhumana incluso dice que se han enviado a mujeres en trabajo de parto activo y algunas fueron víctimas de agresión sexual. Ninguna de estas necesidades urgentes se atendió en Texas. En cambio, estas personas y familias fueron metidas en autobuses y enviadas por todo el país como carga sin tener en cuenta sus circunstancias personales.

La alcaldesa reitera que la Ciudad de Chicago acoge a los migrantes pero acciones como esta han hecho que la ciudad llegue a un punto crítico para brindarles servicios, pues ya no tiene recursos para acogerlos de manera humanitaria.

La gobernadora le dijo en la misiva al gobernador Abbott que el problema migratorio no es un problema de los estados o de ciudades sino un desafío nacional que requiere la colaboración nacional.

¿Qué le respondió el gobernador Texano a la alcaldesa de Chicago?

El gobernador de Texas Greg Abbott respondió a la alcaldesa de Chicago, Lori E. Lightfoot con una carta en la que le dijo que mientras el presidente de Estados Unidos Joe Biden no asegure la frontera, él seguirá enviando a los migrantes que detenga en Texas a las ciudades santuario como lo es Chicago.

If Chicago Mayor Lightfoot truly wants to "work together to find a real solution" to the border crisis, she must call on President Biden to secure the border.



This is not a Texas problem — it's a problem for the entire United States.



Read my letter: https://t.co/ZINWSWafzH pic.twitter.com/KBM70kNseU — Greg Abbott (@GregAbbott_TX) May 1, 2023

Le dijo que si realmente quiere encontrar una solución real, a quien hay que llamar es al presidente Biden.

¿Qué son las ciudades santuario?

Las ciudades santuario son aquellas que tienen programas federales para recibir migrantes, es decir cuentas con un presupuesto adicional para darles albergue y aunque no se trata de un estatus legal, la policía por ejemplo, en estas ciudades no tiene derecho de preguntar por el estatus migratorio de una persona. Entre las más importantes están, Austin, Dallas en Texas, Los Ángeles, San Francisco y San Diegoo en California, Chicago, Miami en Florida y Maine en Maryland por mencionar algunas.