Migrantes viajan 11 días en la pala del timón de un buque

El Salvamento Marítimo de España rescató a tres hombres migrantes de origen africano que viajaban en la pala del timón de un buque petrolero, el cual llegó al puerto de Las Palmas en la isla de Gran Canaria.

De acuerdo con las autoridades, el buque petrolero partió del puerto de Lagos, en Nigeria el pasado 17 de noviembre con destino a España.

Los migrantes fueron hallados en la pala del timón del barco, un espacio que se encuentra en el exterior del buque, a la intemperie, bajo el riesgo de caer o sufrir cualquier golpe de mar.

Los migrantes rescatados fueron trasladados a un centro de salud de la isla, donde los médicos determinaron que la mayoría se encontraban en buenas condiciones de salud y solo estaban deshidratados.

La Salvamar Nunki ha rescatado esta tarde a tres polizones localizados en la pala del timón del buque Althini II, fondeado en entrediques del puerto de Las Palmas y procedente de Nigeria. Han sido trasladados al puerto y atendidos por servicios sanitarios. pic.twitter.com/1Ei1FieAV3 — SALVAMENTO MARÍTIMO (@salvamentogob) November 28, 2022

No obstante, uno de los migrantes se encontraba en un estado más grave y tuvo que ser trasladado a otro hospital de la isla.

En una fotografía compartida por el Salvamento Marítimo de España aparecen los tres migrantes posados sobre el timón del petrolero y químico Alithini II, lo que causó gran sorpresa entre los internautas.

Migrantes arriesgan su vida para salir de África

Esta no es la primera vez que un grupo de migrantes arriesgan su vida al viajar en la pala del timón de un buque para salir de su país. En noviembre de 2020, las autoridades marítimas rescataron a tres hombres que viajaban fuera de un barco.

En esa ocasión, los migrantes rescatados relataron que sobrevivieron tomando agua salada del mar y tomaron turnos para dormir y descansar en un agujero sobre el timón.

Las Islas Canarias, de propiedad española, son una puerta de entrada popular para los inmigrantes africanos que intentan llegar a Europa.

El número de migrantes que llegaron ilegalmente al archipiélago por mar cayó un 17.6 por ciento a 14.875 en los primeros diez meses de 2022 respecto al año anterior, según el Ministerio del Interior.

