Mueren 8 migrantes al intentar cruzar el Río Grande hacia EU

Funcionarios de aduanas de Estados Unidos, informaron que ocho migrantes murieron y 37 fueron rescatados cuando intentaban cruzar el Río Grande para pasar a Eagle Pass, Texas.

Los agentes de la patrulla fronteriza, junto con los bomberos y la policía local buscaron más víctimas durante la noche del viernes, dijo el portavoz de Aduanas y Protección Fronteriza, Rick Pauza.

Los agentes de la patrulla fronteriza estadounidense detuvieron el jueves a un total de 53 migrantes, incluidos los 37 rescatados del río, dijo Pauza. Las autoridades del gobierno mexicano detuvieron a 39 personas.

@ConsulMexEag da puntual seguimiento al trágico suceso donde 8 migrantes perdieron la vida al intentar cruzar el #RíoBravo. De requerir orientación contacte al #CIAM 520 6237874 o al 830 2811952. #ProtecciónConsular @SRE_mx @vcalva — Consulado de México en Eagle Pass, Texas (@ConsulMexEag) September 3, 2022

Gobierno de México y EU hallaron migrantes muertos

De los ocho muertos, tres fueron encontrados por el gobierno mexicano y cinco por los agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, dijeron los funcionarios de aduanas estadounidenses.

El Río Grande creció en los últimos días debido a las inusuales lluvias que inundaron las calles de Piedras Negras, México.

Otros grupos de migrantes también lucharon el jueves por la noche para cruzar las feroces corrientes del río entre Piedras Negras y Eagle Pass.

Varios hombres de Venezuela lograron atravesar las rápidas aguas del río después de al menos una hora, sin camisa, con pocas pertenencias y ayudándose con una cuerda, gritando "¡Ayuda! Ayuda!" una vez cerca de la orilla estadounidense.

Un migrante del grupo se aferró a una columna de hormigón bajo el puente internacional durante minutos después de que sus amigos llegaran a la orilla, temiendo soltarse mientras el agua se precipitaba hasta que sus compañeros volvieran a ayudar.

Texas ha estado en el centro de un feroz debate nacional sobre la migración ilegal que probablemente desempeñará un papel en las elecciones de mitad de mandato de noviembre.

