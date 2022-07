Aprovechan tragedia de Texas para engañar a familiares de migrantes

Luego que se diera a conocer la noticia de la tragedia de San Antonio, Texas donde fue encontrado una tráiler con más de 50 personas muertas, han surgido personas en Guanajuato que aprovechan la situación para engañar a los familiares de los migrantes fallecidos, estas personas ofrecen darles información e incluso hasta repatriar el cuerpo, incluso por precios bajos, así lo narra uno de las familiares:

” ¿Qué te dicen?

- Que lo tienen que me lo van a dar, que solo me piden lo que se gastaron de allá del regreso

-¿Y cuánto es más o menos?

- Primero me pidieron siete mil quinientos y ya ahorita cedieron por mil pesos “

Autoridades piden no dejarse engañar

Ante esto, autoridades de seguridad piden a las familiares no dejarse engañar, ellos ya contactaron a las famiia de los unicos siete guanajuatenses identificados que perdieron la vida, por lo que cualquier otra información es falsa, así nos lo dice Sophia Huett, quien es la Secretaria Ejecutiva del Sistema de Seguridad del Estado.

” Sería pedirle a las familias que no confíen absolutamente en nadie, que no sea la autoridad bien identificada, que incluso no acudan a veces a líderes migrantes, si no es con la autoridad directamente, para que, primero se trata de un tema confidencial, dado que es un tema que únicamente debe interesar a las familias, se presta para que terceros, puedan hacer uso con fines de lucro”