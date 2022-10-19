Migrantes venezolanos intentan llegar a EU pero quedan varados en México
A pesar de la política migratoria del gobierno de Estados Unidos, miles de migrantes intentan llegar a Estados Unidos, sin embargo, están varados en México.
Sin importar los recientes cambios en la política migratoria del gobierno de Joe Biden, dentro de un grupo de 600 migrantes, sólo una venezolana decidió entregarse a la patrulla fronteriza.
La travesía de los venezolanos por territorio mexicano no termina; esperan un permiso migratorio que no parece llegar; además, se registra amenaza de tiroteo en secundaria de Nuevo León.