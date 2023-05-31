Mike Pence, exvicepresidente de Trump, anunciará su campaña por la presidencia de Estados Unidos

El exvicepresidente Mike Pence anunciará su candidatura a la presidencia de Estados Unidos el próximo 7 de junio, convirtiéndose en un contendiente más para Donald Trump y Ron DeSantis dentro del Partido Republicano.

Se espera que la próxima semana haga el anunció oficial con un video y un discurso en Iowa para comenzar su campaña rumbo a la Casa Blanca en 2024.

Mike Pence fue uno de los que más apoyó a Donald Trump durante su tiempo de oficina, sin embargo hubo un distanciamiento entre ambos políticos después del ataque al Capitolio en enero de 2021, pues Pence acusó a Trump de ponerlo a él y a su familia en peligro.

It’s #MemorialDay in America. Today, let us all Honor and Remember all who served and lost their lives throughout the generations defending our Freedom. “No greater love has a man than this, that he should lay down his life for his friends.” Their duty was to serve. Our duty is… pic.twitter.com/SJ4OmcVnKX — Mike Pence (@Mike_Pence) May 29, 2023

Para ganar simpatizantes, el exvicepresidente se ha presentado a sí mismo como una alternativa ecuánime y orientada al consenso, aunque no le ha funcionado mucho, ya que en las encuestas apenas alcanza un 4% de aceptación, mientras que Trump tiene más del 50.

La opción de Mike Pence para ser el candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos es atraer los suficientes partidarios de las políticas de Trump, pero que no aprueben el comportamiento del expresidente.

¿Quién es Mike Pence, posible candidato a la presidencia de Estados Unidos?

Mike Pence es un destacado político conservador de Estados Unidos, quien ha estado en contra de temas sociales como el aborto y el matrimonio homosexual.

En 2013, fungió como gobernador de Indiana, también fue vicepresidente durante el mandato de Donald Trump, a quien le mostró lealtad hasta el ataque del capitolio.

Es reconocido por aprobar polémicas leyes conservadoras, entre las más destacadas estuvieron la ley de restauración de la libertad religiosa, donde permitía que los dueños de negocios prohibieran la entrada a homosexuales si así lo decidían por sus creencias religiosas.

Otra legislación polémica fue cuando prohibió a las mujeres abortar si el feto presentaba algún síndrome o discapacidad. No obstante ninguna de las dos leyes llegó a concretarse.