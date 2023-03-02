Miles de abejas mueren en Chile a causa de incendios forestales

Los incendios forestales que azotaron a Chile durante las últimas semanas han puesto en riesgo a las colmenas de abejas y la producción de miel del país sudamericano para el 2023.

De acuerdo con cifras del Ministerio de Agricultura, más de 40,000 colmenas, el 11% de las cuales contaba con cobertura de seguro, fueron afectadas por los incendios, que hasta el momento han consumido aproximadamente 441,000 hectáreas.

Los incendios en Chile acabaron con miles de abejas

|Reuters

Uno de los apicultores chilenos, Ahmed Hidd mostró un video de varias cajas de madera carbonizadas que contenían colmenas de abejas en medio de la reciente ola de incendios forestales en el centro y sur de Chile.

Ahmed Hidd/Apicultor:

“Sufrí daños por los incendios que azotaron el área donde tenía poco más de 150 colmenas de abejas. Perdí unas 135 de ellas”.

Las abejas son de gran importancia para el vasto sector exportador de frutas del país sudamericano, que se ha preocupado porque el hábitat natural de los insectos se ha perdido en varias zonas.

La semana pasada, el ministro de Agricultura chileno , Esteban Valenzuela, dijo que tratarán de remediar la situación y lanzarán un programa de recuperación de colmenas y "redes solidarias" para que en agosto las abejas tengan las condiciones para la llegada de la primavera.

Las autoridades de Chile ya han realizado algunas entregas de alimentos para las abejas que sobrevivieron a la emergencia.

Importancia de las abejas

La importancia de las abejas radica en entender que la polinización de cultivo es el aporte más valioso de esta especie en el planeta, ya que estos insectos impactan más de 70 cultivos vegetales, entre estos, frutales, hortalizas y semillas.

Muchos de los expertos afirman que la supervivencia humana depende de las abejas, porque cada una recoge la cantidad suficiente de polen para su propio alimento y también para las necesidades de la colonia. En una sola jornada una abeja puede visitar miles de flores de una misma especie, recogiendo el néctar y el polen y esparciendo interminablemente los gránulos de polen por todas las flores.