“Ese sábado maldito": Miles de familias son separadas en medio del conflicto entre Israel y Hamás

En medio del conflicto entre Israel y el grupo terrorista Hamás, familias enteras han quedado desmembradas por los ataques. Son miles de historias de horror que cuentan los sobrevivientes, principalmente, de las ausencias de miembros de su familia.

Itzik Horn, argentino residente en Israel, relató a Fuerza Informativa Azteca (FIA) que desde el pasado 7 de octubre no sabe nada de sus hijos Lair e Iitan, quienes se encontraban en el Kibutz Nir Oz, uno de los primeros lugares que fueron atacados por los terroristas de Hamás.

“Mis hijos estaban en ese sábado maldito, mi hijo mayor, Lair, vive en el Kibutz Nir Oz, es un Kibutz, que está pegado a la alambrada, a la frontera , que divide a la frontera de Israel en la Franja de Gaza y comenzó el primer bombardeo”, mencionó.

Los ataques israelíes en #Gaza han dejado una ola de destrucción a gran escala; edificios residenciales, escuelas y hasta hospitales están en ruinas.



Hasta el momento, las pérdidas humanas superan los 3 mil.https://t.co/1DYJzvK2i5 pic.twitter.com/D2IMuV7PKT — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 19, 2023

El periodista cuenta que a sus dos hijos lo han buscado en todos los sitios posibles e incluso advierte que no los logró ubicar en ninguno de los videos que difundieron los mismos terroristas. En ese sentido, mencionó que él cree que se encuentran en la Franja de Gaza.

A la búsqueda desesperada de este padre, se han unido millones de argentinos que piden al grupo terrorista de Hamás que regresen a sus familaires. “Yo creo que entre más movimiento y más se presione a los gobiernos locales para que se expresen en contra del terrorismo de Hamás y liberar a todo los rehenes y en el caso de México, de los mexicanos, en particular a lo mejor la presión internacional ayuda”.

Los días más oscuros, dice el hombre argentino, los ha vivido la última semana y hoy, sin temor a represalias de algún extremista, asegura que su trabajo es comunicar lo que pasó aquel trágico día en el que cambió su vida.

Periodista fue asesinado por un misil de Israel

El periodista libanés Issam Abdullah, que trabajaba para la agencia Reuters, fue asesinado y otros tres fueron heridos de gravedad cuando su vehículo fue impactado por un misil de Israel en Alma Shaab, al sur del Líbano. Se especifica que el vehículo estaba marcado como “carro de prensa” y se encontraba en el área para reportar los eventos del conflicto mediante una transmisión en vivo.