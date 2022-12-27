Exigen diputados a autoridades de CDMX hacer justicia a perrita Waffle

El presidente de la Comisión de Bienestar Animal del Congreso de la Ciudad de México (CDMX), Jesús Sesma Suárez se solidarizó con los vecinos de Milpa Alta y exigió a las autoridades del Gobierno capitalino esclarecer el asesinato y hacer justicia a la perrita “Waffle”, la cual sufrió dos puñaladas en el corazón y una en la cabeza en el Barrio San Mateo, calle Aguascalientes Sur, de la alcaldía Milpa Alta, según reportaron los ciudadanos.

El diputado local explicó que en la CDMX, el maltrato o la crueldad animal está tipificada como delito y se castiga hasta con 6 años de prisión, por lo que celebró que organizaciones como "Mundo Patitas" promueven la presentación de denuncias ante las autoridades competentes.

Por lo anterior, Sesma Suárez destacó que buscará que se haga justicia luego de que vecinos protestaron en la explanada de la alcaldía Milpa Alta para exigir justicia por el asesinato de la perrita "Waffle" ya que existe un video donde dos sujetos fueron captados por cámaras de videovigilancia, presuntamente antes de realizar el asesinato.

“Desde el Congreso de la Ciudad de México estamos trabajando para erradicar el maltrato animal y evitar la impunidad ya que los animales son seres sintientes y la Constitución local los protege”, mencionó el también coordinador de la Alianza Verde en el Congreso de la CDMX.

Recordó que también se están analizando en el Congreso su propuestas para aumentar las penas por maltrato y crueldad animal, así como una nueva Ley de Protección y Bienestar Animal al que traerá grandes beneficios para los animales en la CDMX, mismos que confía estén aprobadas en el siguiente período de sesiones que comienza en febrero.