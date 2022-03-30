Ministra de Gobierno renuncia por desacuerdo con presidente de Ecuador

Alexandra Vela Puga, ministra de Gobierno de Ecuador, dimitió a su cargo debido a un desacuerdo con el presidente Guillermo Lasso para enfrentar la crisis política en el país, por lo que el mandatario aceptó su renuncia.

A través de un comunicado, la ministra de Gobierno anunció que no coincide con la política establecida por el presidente de Ecuador, pues para Alexandra Vela el país necesita aplicar el mecanismo de la “muerte cruzada”.

“En múltiples reuniones con tozudez he sostenido que para bien de su gobierno, las reformas que necesita la economía y la permanencia de la democracia es mejor la muerte cruzada. Camino sin lugar a dudas riesgoso, pero al mismo tiempo ineludible si se requiere realizar las transformaciones profundas que Ecuador requiere”.

Al no coincidir con la línea política establecida por el Pdte. @LassoGuillermo para enfrentar la crisis agudizada por la @AsambleaEcuador, presenté mi renuncia.

Preservar la democracia para transformar al país, requiere aplicar el mecanismo de la muerte cruzada.



El texto aquí⤵️ pic.twitter.com/kkCAlY4NcI — Alexandra Vela Puga (@AlexandraVelaP) March 30, 2022

La muerte cruzada permite al presidente de Ecuador disolver la Asamblea Nacional, ya que la ministra de Gobierno considera que es la principal amenaza para la democracia del país.

Sin embargo, dicha facultad del presidente solo se puede ejercer una sola vez en los primeros tres años de mandato, por lo que Guillemos Lasso podría ejercerlo pues apenas lleva 10 meses al frente del país, no obstante el presidente aseguró que esa decisión estaba descartada por el momento.

“Hemos constatado que muchas de las fuerzas políticas, lejos de defender convicciones ideológicas y buscar el bien común, convirtieron la política en la expresión de intereses corporativos, personales y en algunos casos usaron la representación otorgada en las urnas para el chantaje y la extorsión, anteponiendo a cualquier acuerdo político, oscuros intereses, incluso la impunidad para quienes liquidaron nuestra democracia y saquearon los recursos públicos”, agregó Vela.

Presidente de Ecuador acepta renuncia de la ministra de Gobierno

Por su parte, el presidente Guillermo Lazo informó mediante sus redes sociales que aceptó la renuncia de la ministra de Gobierno, quien llevaba ocho meses en el cargo, por lo que agradeció su desempeño durante ese tiempo.

“Agradezco su gestión Alexandra Vela como ministra de Gobierno de Ecuador. El Gobierno Nacional continuará trabajando de forma permanente por el bienestar de la ciudadanía, la protección de la democracia y la creación de un país de oportunidades y seguro para todos”.