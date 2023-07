Senado no ha sido omiso en nombramientos para el Inai: Ministra

Para la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Loretta Ortiz, el Senado de la República no ha sido omiso ante la falta de designación de dos comisionados para el Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) lo que le ha impedido sesionar por falta de quórum.

En un proyecto de sentencia que será discutido en los próximos días por el máximo tribunal, Ortiz Ahlf justificó que la Cámara de Senadores ha realizado las actuaciones conducentes con la finalidad de realizar los nombramientos respectivos.

“En el caso concreto sí se han llevado a cabo diversas actuaciones relacionadas con el proceso de designación, las cuales, incluso han concluido con la designación de dos personas comisionadas que fueron objetadas por el Presidente de la República, así como el rechazo de un candidato diverso por el Pleno del Senado por no alcanzar la mayoría requerida para su nombramiento”, expone la ministra.

Loretta Ortiz puntualizó que no exite inactividad total en el Senado para realizar nombramientos

Incluso señaló que no existe una inactividad total en el Senado ya que se advierte que ha impulsado el procedimiento para realizar los nombramientos pendientes en las últimas semanas.

“Es relevante tomar en cuenta las acciones que ha llevado a cabo para el proceso de designación, toda vez que el resultado que alega se compone y es fruto de una serie de determinaciones que este Tribunal considera soberanas y discrecionales”, señala el proyecto de sentencia.

La propuesta es sobre la controversia constitucional que promovió el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ante la falta de 3 de sus comisionados, lo que le impide tener quórum legal para que sus resoluciones tengan validez.

“El criterio planteado por la actora se traduciría en que, pese a haberse seguido el cauce constitucional para cubrir las vacantes existentes en el Instituto nacional, el hecho de que no se hayan ocupado las plazas, por la existencia de una objeción presidencial o por la posterior falta de consensos para nuevas designaciones, implica que el Senado ha omitido cumplir sus obligaciones constitucionales y, con ello, viola la Norma Fundamental en detrimento del ámbito competencial de este organismo constitucional autónomo”, sostiene Ortiz Ahlf.

Inai mantiene que al no designar comisionados, el Senado ha afectado sus funciones de acceso a la información

En su demanda el Inai señaló que la omisión del Senado al no designar comisionados ha afectado sus competencias en materia de acceso a la información y protección de datos personales porque al no tener quórum no puede resolver los recursos de impugnación que los ciudadanos presentan en dichas materias y tomar decisiones que son competencia del pleno del organismo.

Sin embargo, para la ministra Loretta Ortiz “la posición que se propone configuraría un régimen de tal amplitud y rigidez en el que, cualquier situación anormal en materia de integración de órganos de relevancia constitucional es una omisión para efectos de esta clase de controversias, sin lugar a distinguir entre los casos en los que ha existido una legítima actuación tendiente a satisfacer las exigencias del órgano encargado de las designaciones y aquellos en los que hay una absoluta inacción, o existen causas, ajenas al desinterés por acatar las obligaciones, que han producido el resultado”.

Incluso explicó que no se puede sostener que las vacancias en el Instituto son omisiones reprochables al Senado y recordó que la Constitución prevé un mecanismo alterno para el caso de que el presidente de la República se oponga a los nombramientos que lleguen a hacer los legisladores.