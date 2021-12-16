Liberan a los 12 misioneros secuestrados en Haití desde hace 2 meses

Este jueves liberaron a los 12 misioneros estadounidenses restantes secuestrados hace dos meses por una pandilla armada en las afueras de Puerto Príncipe, Haití, informó el ministro de Justicia del país.

Autoridades de Haití confirmaron la liberación de los 12 misioneros secuestrados, alrededor de las 5:00 horas de este 16 de diciembre en el vecindario de Morne Cabrit; habitantes del lugar los encontraron y alertaron a las autoridades.

“Damos gracias a Dios por escuchar nuestras plegarias, los 12 rehenes restantes son libres. Únanse a nosotros al agradecer a Dios que nuestros 17 seres queridos ya están a salvo”, escribió en un comunicado el grupo MInisterio de Ayuda Cristiana.

Así fue el secuestro de los misioneros en Haití

El pasado 16 de octubre, 16 misioneros estadounidenses y un canadiense fueron secuestrados por hombres armados cuando regresaban de visitar un orfanato y se dirigían a su base de operaciones. La banda criminal interceptó el autobús de los misioneros cuando viajaban por el suburbio de Croix des Bouquets.

La liberación de las personas que habían sido secuestrados también es una buena noticia, deseando que cada uno de ellos pueden encontrarse pronto con sus familiares. Debemos erradicar por completo todo terror y caos en el territorio haitiano. #HaitíenEspañol — Haití en Español ® (@Haitienesp) December 16, 2021

Entre las personas plagiadas había cinco hombres, siete mujeres y cinco menores de edad. Los adultos tenían edades de entre los 18 y 49 años, mientras que los niños tenían menos de 15 años y había un bebé de ocho meses.

Después del secuestro de los 12 misioneros, un diario internacional publicó que los secuestrados se contactaron vía WhatsApp para pedir ayuda e informar sobre lo ocurrido

La banda 400 Mawozo, responsable del plagio, solicitó un rescate de un millón de dólares por cada rehén para dejarlos en libertad, informó el ministro de Seguridad de Haití en ese momento.

Posteriormente, a principios de noviembre, la banda liberó a dos de los misioneros secuestrados, sin que se conocieran las causas o si alguien pagó el rescate. En los primeros días de diciembre, liberaron a otros tres, sin que se revelaran las identidades. Y finalmente, este jueves quedaron en libertad el resto de los misioneros secuestrados.

