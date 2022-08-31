Mississippi se queda sin agua potable tras inundaciones

Tras una falla en la planta de tratamiento por las inundaciones, cientos de residentes de la capital de Mississippi se quedaron sin agua potable, por lo que tuvieron que hacer filas enormes para recibir cajas de agua embotellada.

Los sitios de distribución de agua potable lucen abarrotados. Cientos de vehículos se estacionaron en uno de los lugares, operados por el Ejército de Salvación, en la ciudad de Jackson, para obtener una caja.

Mientras que otras personas optaron por comprar el agua en tiendas locales, provocando que ésta se agotara rápidamente.

“Es triste, es triste. Y ni siquiera puedo permitirme mudarme de Jackson, así que tengo que quedarme aquí y lidiar con esto", dijo Kendra Payne, madre de dos hijos, después de comprar una docena de cajas de agua en un Walmart local.

Otros ciudadanos de la capital de Mississippi acudieron a ciudades aledañas para recaudar agua limpia y poder hacer sus necesidades básicas como bañarse.

"Entonces, voy a tener un hijo y voy a tener una ciudad que tiene escuelas pobres, caminos pobres, tiendas de comestibles que se quedan sin comida y sin agua para beber. Honestamente, ni siquiera quiero bañar a mi bebé, en el agua de Jackson2, afirmó una residente embarazada.

|Reuters

Planta de agua en Mississippi tiene problemas de mantenimiento

La planta de tratamiento, plagada durante mucho tiempo por problemas de mantenimiento y personal inadecuado, se averió debido a complicaciones después de un fin de semana de fuertes lluvias e inundaciones, lo que enfureció a los residentes de una ciudad que tiene aproximadamente un 80 por ciento de afroamericanos.

Como medida provisional para restablecer la presión en el sistema de agua, las cuadrillas se apresuraron a instalar una bomba temporal en la planta de OB Curtis, que dejó de funcionar el lunes y dejó a la ciudad de unas 180 mil personas sin agua potable.

Es probable que la de Mississippi vea algo de alivio con la instalación de la bomba temporal, que aumentaría la capacidad de la planta.

Una emergencia ya había devuelto la planta a un 40 por ciento de su capacidad. Aun así, el sistema aún no tenía suficiente presión de agua para garantizar el servicio en toda la ciudad.

