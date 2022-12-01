Mon Laferte y otros artistas que se han nacionalizado mexicanos

La cantante chilena Mon Laferte recibió este miércoles su carta de naturalización como mexicana; sin embargo, no es la única artista extranjera que ha sido recibida por los mexicanos, pues en el transcurso de los años varios famosos optaron por ser nacionalizados mexicanos.

Muchos famosos que destacan en la actuación, en la música u otros ámbitos y que marcaron generaciones no nacieron en México, pero su amor por el país los llevó a nacionalizarse al igual que Mon Laferte.

Artistas nacionalizados mexicanos

Chavela Vargas

Una de las primeras figuras reconocidas en nacionalizarse mexicana fue la cantante Chavela Vargas, quien nació en Costa Rica pero llegó a tierras aztecas cuando tenía 17 años de edad.

Ella fue la creadora de la conocida frase: “los mexicanos nacemos donde nos da la chingada gana”, con la cual demostraba su amor por México.



Angélica María

La actriz del cine de oro en México, Angélica María, también es mexicana por naturalización, ya que la también cantante nació en Nueva Orleans, Luisiana, Estados Unidos.

Joaquín López Doriga

El periodista nació en Madrid, España, pero su carrera la comenzó en México y posteriormente fue nacionalizado como mexicano. Por lo que el conductor tiene doble nacionalidad.



Chabelo

El popular conductor nació en Chicago, Illinois, Estados Unidos; sin embargo, sus padres eran originarios de León Guanajuato, por lo que el actor tiene las dos nacionalidades.



Luis Miguel

Luis Miguel nació en San Juan Puerto Rico, pero pasó toda su infancia en México, país que lo vio crecer artísticamente, incluso por muchos años sus fans pensaron que era mexicano y que había nacido en Veracruz.

Cuando salió a la luz su verdadero origen, decidió nacionalizarse como mexicano. Años después lanzó el disco “México en la piel”, con el que le rindió un homenaje al país que lo llevó a la fama.



Belinda

La cantante también tiene doble nacionalidad, ya que nació en Madrid, España pero se nacionalizó mexicana, el país donde comenzó su carrera artística a muy corta edad.

Martha Debayle

Debayle es una periodista que nació en Managua, Nicaragua, el 27 de septiembre de 1967, pero se nacionalizó mexicana, donde es reconocida por su programa de radio.

