MONDIACULT 2022, grito por la paz a través de la cultura: Sheinbaum

La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que la Conferencia Mundial de la UNESCO sobre Políticas Culturales y Desarrollo Sostenible MONDIACULT 2022, que se desarrolla en la Ciudad de México del 28 al 30 de septiembre, es un grito por la paz a través de la cultura.

“Bienvenidos a la Ciudad de México que es crisol cultural de América, crisol cultural del mundo. No puedo encontrar mejor lugar para desarrollar esta bellísima reunión que es un grito por la paz que se desarrolla a través de la cultura”, dijo la.funcionaria.

En la inauguración del MONDIACULT 2022, que se llevó a cabo en el Auditorio Nacional y al que asistieron 193 ministros de cultura de todos el mundo, estuvieron presentes, en representación del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, la presidenta honoraria del Consejo Asesor de la Memoria Histórica y Cultural de México, Beatriz Gutiérrez Müller; la directora general de la UNESCO, Audrey Azoulay; y la secretaria de Cultura de México, Alejandra Frausto Guerrero.

La mandataria local destacó que la CDMX es una ciudad milenaria que cuenta con una gran historia y con grandes culturas, ejemplo de ello, la cultura Cuicuilca que data de hace cerca de tres mil años y la cultura Mexica.

“Esta ciudad es una ciudad de libertades, hospitalaria, que ha recibido durante distintos siglos y particularmente el siglo XX y XXI, distintas migraciones de distintos lugares del mundo. Aquí se recibió a mucha gente que vivió la represión en distintos momentos y en distintos lugares”, agregó.

Cabe resaltar que, esta es la segunda vez que la CDMX recibe al MONDIACULT, la primera fue en 1982 cuando se celebró en la capital del país la Conferencia sobre Políticas Culturales de la UNESCO.

Durante el acto inaugural se contó con la presentación artística de la Orquesta de la Escuela Carlos Chávez y los grupos artísticos del programa Cultura Comunitaria de la Secretaría de Cultura de México, quienes interpretaron “Tengo un Sueño” y “Huapango”, este último del compositor José Pablo Moncayo.